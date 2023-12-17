桃園義盛1號溫泉井月底開鑿 明年冬小烏來溫泉區開放

桃園市政府為發掘復興區溫泉資源，打造復興溫泉旅宿特色，繼羅浮溫泉區之後，市政府觀光旅遊局決定在復興區義盛里開鑿第一口溫泉井，發展義盛溫泉泡湯，觀旅局今天上午表示，義盛1號溫泉井已取得開發許可，市府將在本月底前鑿井工程動工，預計明年6、7月完成， 推動義盛溫泉民宿、湯屋泡湯之旅。

繼羅浮溫泉區開鑿井2口溫泉井，帶動羅浮溫泉觀光發展，市府在小烏來風景特定區的義盛區發探測發掘溫泉井， 2018年完成溫泉探測作業，發現地下約600公尺深度蘊藏碳氫鈉泉泉脈，預估泉溫攝氏40到50度，每天可供應150到300立方公尺水量，至去年11月完成義盛1號溫泉井鑿井規畫設計，今年11月取得市政府水務局鑿井許可，獲當地義盛部落支持開發。

市府觀旅局表示， 義盛1號溫泉井計畫總經費約2000萬元，明年進行義盛1 號溫泉井鑿井工程，將配合評估規畫溫泉取供管線，推動小烏來溫泉發展，未來可合小烏來瀑布地質景觀及溫泉旅遊，發展夏冬暢遊北橫好去處。