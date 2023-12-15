桃園軌道願景館「聖誕遊禮」這樣打扮參觀送小禮物

桃園市捷運工程局表示，桃園軌道願景館12月17日至24日舉辦「願景有你‧聖誕遊禮」活動，期間只要穿著或配戴耶誕配件前往，即贈送捷寶桃園捷運三心六線貼紙1套；12歲以下小朋友在館內外聖誕裝置拍照打卡及臉書粉絲團按讚，加碼贈送限量聖誕掛飾擦手巾1份，在歲末年終邀請民眾感受耶誕節氣氛。

捷工局說明，桃園軌道願景館開館至今已逾5年，一直是桃園地區熱門的親子場館之一，以寓教於樂的方式展示桃園軌道建設的古往今來，同時擔任三心六線軌道建設宣導推手，讓民眾來館參觀的同時也可以了解桃園軌道建設。

在耶誕節前，軌道願景館不僅在戶外廣場布置1棵高5公尺高的耶誕樹，也在櫃檯準備各式各樣的可愛耶誕配件，讓民眾在變裝拍照留念。搭配桃園車站商圈的濃厚耶誕氣息，以及「願景有你‧聖誕遊禮」活動，讓桃園軌道願景館搖身一變為今年歲末耶誕佳節出遊景點。

桃園市政府捷運工程局劉慶豐局長表示，桃園軌道願景館是一座兼具文化、教育、觀光與互動體驗的優質親子場館，一直是廣受許多家庭與團體喜愛的休閒好去處。期待透過今年的「願景有你‧聖誕遊禮」活動，將耶誕的節慶幸福與歡樂氣氛傳遞出去，也希望桃園軌道願景館持續散播歡樂散播愛，吸引更多民眾造訪以宣導逐漸蛻變的桃園軌道建設。