快訊

羽球年終賽／東宗助攻拍落金佳恩 戴資穎幸運挺進4強

缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

你也是嗎？「遠亞併」第1天實測亞太電信訊號 用戶樂喊可做這件事了

桃園軌道願景館「聖誕遊禮」這樣打扮參觀送小禮物

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園軌道願景館外看見耶誕樹和裝飾。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園軌道願景館外看見耶誕樹和裝飾。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園市捷運工程局表示，桃園軌道願景館12月17日至24日舉辦「願景有你‧聖誕遊禮」活動，期間只要穿著或配戴耶誕配件前往，即贈送捷寶桃園捷運三心六線貼紙1套；12歲以下小朋友在館內外聖誕裝置拍照打卡及臉書粉絲團按讚，加碼贈送限量聖誕掛飾擦手巾1份，在歲末年終邀請民眾感受耶誕節氣氛。

捷工局說明，桃園軌道願景館開館至今已逾5年，一直是桃園地區熱門的親子場館之一，以寓教於樂的方式展示桃園軌道建設的古往今來，同時擔任三心六線軌道建設宣導推手，讓民眾來館參觀的同時也可以了解桃園軌道建設。

在耶誕節前，軌道願景館不僅在戶外廣場布置1棵高5公尺高的耶誕樹，也在櫃檯準備各式各樣的可愛耶誕配件，讓民眾在變裝拍照留念。搭配桃園車站商圈的濃厚耶誕氣息，以及「願景有你‧聖誕遊禮」活動，讓桃園軌道願景館搖身一變為今年歲末耶誕佳節出遊景點。

桃園市政府捷運工程局劉慶豐局長表示，桃園軌道願景館是一座兼具文化、教育、觀光與互動體驗的優質親子場館，一直是廣受許多家庭與團體喜愛的休閒好去處。期待透過今年的「願景有你‧聖誕遊禮」活動，將耶誕的節慶幸福與歡樂氣氛傳遞出去，也希望桃園軌道願景館持續散播歡樂散播愛，吸引更多民眾造訪以宣導逐漸蛻變的桃園軌道建設。

桃園 軌道建設 耶誕節

延伸閱讀

板橋林家花園慶耶誕 賞戲曲、喫茶趣 作伙Go Party！

五星級長榮航空高雄直飛六大航點 搭耶誕彩繪輕軌列車抽機票

送暖 桃園副議長李曉鐘捐萬斤柳丁16年 今年擴大關懷

張善政酸看不到人 鄭運鵬火大反擊：較常看到鄭文燦

相關新聞

竹北市推行早療兒VIP通道 讓遲緩兒優先參加兒藝活動

新竹縣竹北市每年出生1800名新生兒，不過仍有相當比例6歲以下孩童被診斷出發展遲緩，竹北市公所為協助早療兒童透過參與各式...

南庄永昌宮公共設施優化 熱門景點「唯二」公廁獲改造

苗栗縣南庄鄉永昌宮鄰接著名景點「桂花巷」及南庄老街，宮內擁有當地 「唯二」的公廁，每逢假日景區遊客人潮湧現，公廁數量不足...

桃園軌道願景館「聖誕遊禮」這樣打扮參觀送小禮物

桃園市捷運工程局表示，桃園軌道願景館12月17日至24日舉辦「願景有你‧聖誕遊禮」活動，期間只要穿著或配戴耶誕配件前往，...

中央要5%公有地推社宅 桃市：已做包租代管戶全國最多

內政部昨天在行政院會報告精進社宅政策，將要求直轄市未來辦理區段徵收、市地重劃時要保留5%土地讓售給中央興辦國宅。桃園市政...

年終布新 棄置大型家具最高罰6千 竹市環保局電話預約免費清

再一個多月就是農曆過年，民眾陸續開始除舊布新、更新家具。新竹市環保局今天呼籲民眾多加利用「一整年、不限數量、不限次數」的...

八德大湳轉運站明年啟用 增開永寧捷運線

桃園市政府花費1.1億元興建八德大湳轉運站，集中管理國道客運、市區公車轉乘接駁，歷經多次延宕，近期終於竣工，預計明年啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。