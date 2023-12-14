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14年練一劍 「苗栗3號」新品種稻米抗白葉枯病
苗栗縣通霄、苑裡沿海二期稻作好發白葉枯病，嚴重可以影響收成3成，農業部苗栗區農業改良場、中興大學合作，14年育種有成，最近發表「苗栗3號」新品種，具抗病性基因等優點，解決農民心頭大患。
白葉枯病是水稻嚴重病害，尤其好發在通霄、苑裡沿海地區，二期稻作因颱風或是東北季風影響，稻葉磨擦破損，病菌趁虛而入，苗栗區農業改良場指出，白葉枯病防治不易，必須發病初期噴藥，後期因病菌進入稻液，施藥效果不佳。
白葉枯病造成水稻結穗不良，白米品質下降，嚴重造成產量損失，農民相當頭痛，苗栗農改場、興大合作，透過分子標誌輔助育種，導入抗病性基因育種，經過14年努力，苗栗3號具有白葉枯病抗性表現佳、產量穩定，及白米外觀品質優良等特點，將提供稻農更多品種選擇參考。
苗栗農改場秘書張素貞、助理研究員林家玉發表苗栗3號，指出經病原菌田間接種測試，苗栗3號抗白葉枯病表現優於「台稉9號」，可降低病害發生風險，且全國各地經2年4期作栽培顯示，產量與台稉9號相近，較不受環境之影響。
此外，苗栗3號在第一及第二期作的白米心、腹及背白總和，低於台稉9號，顯示白米外觀品質優於台稉9號，苗栗3號也具有抗倒伏，及耐低溫等優良性狀，苗栗3號可減少白葉枯病藥劑施用，降低農友健康風險，並提升安全，農改場將以白葉枯病好發區域為推廣目標，與周邊育苗業者合作試作及推廣。
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