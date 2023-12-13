快訊

Novavax加入XBB新冠疫苗陣容 最快明年1月打得到

海洋生態改變？繼北海道後日本「這處」出現大量魚屍 當地漁民：第一次見

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓋社宅成本高！桃市府將修法 鼓勵建商捐基金獲容積獎勵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府明年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。圖為即將完工的中壢中興巷公辦都更案。圖／市府提供
桃園市政府明年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。圖為即將完工的中壢中興巷公辦都更案。圖／市府提供

桃園市政府預計自行興辦40處社宅，未來戶數可達8000戶以上，但目前完工戶數僅約一半。市府坦言營建成本逐年增加，明年將修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金方式得到容積獎勵。民代樂觀其成，但也提醒市府須確保社宅施工進度和品質，避免入住後衍生爭議。

都發局統計，市府自行興建社宅目前完工12處共4211戶，興建中4處494戶，設計中6處1455戶，規畫中9處1107戶，另有9處儲備基地，預計2030年前全數決標；中央則預計在桃園興辦21處7000戶，至2030年，地方和中央興建的社宅可望超過1萬戶。

但目前完工社宅僅分布在桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹、楊梅6個行政區，施工進度也被各地民代批評太慢。住宅發展處長邱英哲坦言，目前規畫興建社宅的總經費約需440億元，但住宅基金有限，目前市庫撥補45億，市府另舉債約187億元，後續預計舉債至330億，受通膨、利率上揚影響，預估全年利息恐從今年1.3億元增加到4億元。

為減少市府自行興建社宅的壓力，市府研議採BOT方式由民間參與投資，也預計明年修訂都市計畫法桃園市施行細則，鼓勵建商捐建社宅。

邱英哲表示，按現行都市計畫法規，私人建築可捐建600平方公尺以上樓地板面積作為社宅，以獲得容積獎勵，但由於捐建數量不多，管委會不易同時管理社宅和一般住戶，連帶影響建商意願，因此修法方向將允許建商以捐贈住宅基金方式獲得容積獎勵，不過上限不得超過基準容積1.5倍。

議員李宗豪表示，龜山近年移入人口數高，至今卻未有社宅完工，若修法能加速社宅興健，樂觀其成，但仍須確保社宅興建品質，避免入住後才發現問題造成民眾困擾。

議員陳雅倫說，社宅興建易受通膨影響流標，建議市府積極與中央配合加速興建社宅，並定期上網公告更新興建進度、推動輪候制確保公平性，讓民眾對社宅有信心。

社宅 桃園 都市計畫

延伸閱讀

國土署：雙北社宅遲滯 應以行動證明居住正義決心

綠營諷侯提青年購屋政策不如蓋社宅 新北市府：早已規畫

桃園市議會審預算再掀衝突 民進黨批國民黨護航市府

全台社宅唯一優等 北市福星社宅獲中央工程金質獎

相關新聞

蓋社宅成本高！桃市府將修法 鼓勵建商捐基金獲容積獎勵

桃園市政府預計自行興辦40處社宅，未來戶數可達8000戶以上，但目前完工戶數僅約一半。市府坦言營建成本逐年增加，明年將修...

傳統農村景觀田間稈棚、稻草捲就位 苗栗公館禾樂福菜節限定

「2023苗栗公館禾樂福菜節 稈棚下逗熱鬧」系列活動，12月16日、17日在苗栗特色館登場，田間體驗區的稈棚、稻草捲今天...

鄭正鈐搶客家票今成立客家後援會 85歲吳伯雄站台力挺

新竹市擁有3成客家人口，客家票也成選將爭取重要票源。繼民進黨新竹市立委參選人林志潔10日成立客家後援會後，國民黨新竹市立...

苗栗康世明發布競選CF 訴求打破黑金下架貪汙

民進黨提名的苗栗縣第一選區立委參選人康世明，今天首度發布競選CF，訴求「正派溫暖」形象，也針對對手陳超明，強調要打破黑金...

強化苗栗醫療服務品質 王必勝同意苗栗醫院新建兩大樓增加預算案

為強化苗栗縣醫療服務品質，衛生福利部次長王必勝今天下午率醫福會、醫事司、國健署等官員赴苗栗縣政府，針對苗栗縣醫療現況及未...

韓搖滾樂團N. Flying、男星陳昊森 桃園跨年晚會壓軸開唱

桃園市政府今天宣布2024跨年晚會卡司，除有男星陳昊森獨家獻唱，還邀請到韓國男子流行搖滾樂團N. Flying主唱李承協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。