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桃園籌設市立醫院還沒譜 張善政：先以遠距醫療因應

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天表示，市府希望籌設市立醫院，在此之前，市府會先以遠距醫療及智慧科技方式因應，讓偏遠地區享受專業醫療服務。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天表示，市府希望籌設市立醫院，在此之前，市府會先以遠距醫療及智慧科技方式因應，讓偏遠地區享受專業醫療服務。記者朱冠諭／攝影

桃園原鄉醫療資源不足，市府今年首度推動復興區孕產婦兒遠距照護服務，半年來滿意度逾9成。市長張善政今天表示，長期而言希望爭取籌設市立醫院，市府已啟動相關計畫，調查評估醫院地點的可行性，在市立醫院落成前，市府會先以遠距醫療及智慧科技方式因應，擴增醫療小管家服務據點及巡迴醫療服務地區，讓偏遠地區享受專業醫療服務。

張善政表示，復興區平均每年約有170位新生兒，但醫療資源相對缺乏，考量山區孕婦生育及照護需求，往往需到市區待產或下山就醫形成負擔，市府在復興區試辦孕產婦兒遠距照護服務計畫，透過遠距醫療方式，監測孕婦生理狀況，孕婦如無異常狀況，可待在熟悉的環境生產；計畫實施以來，平均滿意度高達近94%，且7成給予滿分評價。

張善政說，過去除復興區，桃園12區均有醫療小管家服務據點，從事簡單血壓、血糖量測及追蹤服務，今年市府擴增醫療小管家服務據點達23處，並提供社區65歲以上長者視訊診療服務，讓長者免於奔波醫院。

市府也在大園、觀音及新屋地區推動巡迴醫療服務，辦理行動門診，科別涵蓋骨科、心臟內科、腎臟科、泌尿科、腸胃肝膽科、皮膚科、復健科等，均可進行遠距專科會診；今年也增加蘆竹區及大溪區巡迴醫療及送藥服務。

張善政說，在市立醫院建成前，運用網路遠距、智慧科技及創意，普及化醫療資源，以少量經費推動新計畫措施，並設法評估追蹤成效，讓市民有感。

遠距 張善政 孕婦

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