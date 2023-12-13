桃園垃圾費隨袋徵收預算全刪 2025年7月實施添變數

桃園市議會經政黨協商，昨三讀通過市府明年度總預算，歲出1573億元刪減5億，其中最主要的影響是垃圾費隨袋徵收預算，3黨團認為倉促執行恐浪費公帑，一致同意刪除，市府原計畫2025年7月實施被迫延後，市長張善政、環保局長陳世偉都表示，將再評估規畫確認期程。

議會國民黨、民進黨和無黨團結聯盟黨團昨都質疑，垃圾費隨袋徵收2025年才要做，2024就編預算太早，且不少民眾不清楚甚至反對，市府準備工作還沒做好，因此黨團協商時達成共識刪除整筆預算。

環保局編列明年垃圾費隨袋徵收計畫預算經費1億1706萬元，張善政說，市府會在尊重議會的前提下，未來將更合理規畫政策，再跟議員和民眾好好溝通。

環保局長陳世偉表示，為推動垃圾隨袋徵收工作，清潔大隊成立諮詢委員會，委員們提醒依據經驗須1年半前開始準備，包括採購垃圾袋、人工標貼和宣傳，如2025年7月全面推動，明年初就要開始準備，因此明年編預算；既然議會刪除，會再妥善規畫、溝通，至於龜山、八德區試辦的4個里仍繼續試辦，過去調查顯示里民75%至78%滿意這樣的政策。

市府明年總預算也是張善政上任後首次編列，昨經議會二讀及三讀通過，明年歲出原列1573億遭刪5億，遭刪的指定預算除環保局垃圾費隨袋徵收計畫，還有觀旅局補助財團法人桃園市觀光基金會1000萬等，其他遭刪金額則由市府自行調整。

張善政說，市府仍會成立觀光基金會，募集更多資源提升觀光；2023年預算總額1430億，市府編2024年預算時增加10%，刪5億後，約成長9.65%，感謝所有議員支持。