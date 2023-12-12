1995生命線微電影《曙光》苗栗首映 鼓勵民眾勇於求助

社團法人國際生命線台灣總會結合導演鄭倫境及各界善心人士，推出1995生命線公益微電影《曙光》，今天選在苗栗縣政府第二辦公大樓舉辦首映會，現場由公益歌手怡君演唱主題曲「生命之歌」揭開序幕，期待影片放送全國後，鼓勵民眾善用1995生命線自殺防治電話的協談專線及1925安心專線，挽救更多生命。

今年國際生命線協會結合導演鄭倫境製作1995生命線公益微電影，邀集苗栗縣國際工商經營研究社、吉元、信和有線電視等單位共同承辦首映記者會，於苗栗首映後放送全國，象徵自殺防治的曙光從苗栗出發。

國際生命線台灣總會總會長陳宗聖表示，去年苗栗縣自殺率為全台22縣市最高，生命線協會透過任何形式協助自殺防治的推動，今年藉由微電影傳達大家在人生徬徨的十字路口上，如何透過大家的協助與陪伴走出生命陽光，特此感謝縣長鍾東錦、縣府團隊及各界人士的愛心與支持，期待大家一起成為生命守門人，相信黑夜過後有黎明，「這一秒不絕望，下一秒有希望」。

鄧桂菊則表示，透過導演鄭倫境的專業及用心，拍出感人且勵志的故事，希望藉由影片能鼓勵民眾勇於求助，在人生徬徨無助時可以找到抒發窗口，而縣長鍾東錦重視民眾的心理健康，責成毒衛中心盡速成立「諮商心理師公會」，結合更多心理專家協助鄉親得到慰藉及幫助，並且找到正確的情緒抒發管道。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980