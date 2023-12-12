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新竹高山茶「雲裳烏龍」打出口碑 新瓦屋辦茶席體驗

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣雲裳烏龍成功在短短幾年內打出口碑，成為新竹東方美人茶外另一茶葉新亮點。圖／竹縣府提供
新竹縣雲裳烏龍成功在短短幾年內打出口碑，成為新竹東方美人茶外另一茶葉新亮點。圖／竹縣府提供

新竹縣近年以「雲裳烏龍」為品牌，積極推廣原鄉經濟作物的高山烏龍茶，短短2年已經成功打出口碑，不僅特等獎茶葉屢創新高價，更成為繼東方美人茶後，新竹另一知名茶種，竹縣府原民處因此將在周六及下周六，在竹北新瓦屋舉辦茶席體驗，邀請更多民眾品嘗好茶。

竹縣府原民處表示，雲裳烏龍茶是來自新竹縣五峰鄉及尖石鄉的高山烏龍茶，生長在海拔1200到1800公尺，因早晚日夜溫差大、日照適宜，茶樹成長於雲霧籠罩的環境，就像仙人以雲朵為衣裳，以得其美名。

新竹縣府今天首度舉辦12月品茶節，昨天更邀請特等獎得主五峰鄉的張國斌在新竹縣農會分享製茶過程，並請民眾品茗特等獎茶葉，現場由專業的茶藝師帶領民眾體驗如何靜心品味好茶，感受茶的溫、置、注、奉、靜、緩、觀、品等五感體驗。

縣府原民處表示，雲裳烏龍因為獨特氣候與地理環境造就品質優良的茶葉，茶的外觀色澤墨綠油潤，水色蜜綠偏黃，入口滋味滑潤、清甜可口，希望藉由品茶活動，讓民眾親自將茶杯的溫度捧在手心上，傳遞人與人之間、人與土地之間的溫度，感受新竹縣高山雲裳烏龍茶的獨特魅力。

原民處指出，16日和23日將於新瓦屋客家保存文化園區舉辦茶席體驗及展售活動，現場不僅有茶藝師說茶、茶席體驗、品茶，還能透過茶藝師解說了解各種茶品、泡茶器具與沖泡技巧，歡迎對茶文化有興趣的鄉親踴躍參加，一起品嘗新竹縣獨有的雲裳茶香、感受高山雲霧繚繞的茶鄉文化。

新竹 茶葉

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