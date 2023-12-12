263大溪恩主公醫院公車固定上路 往來大溪三峽更方便

桃園市政府因應大溪往返台北9103最老牌公路客運線停駛，自6月起市區公車263大溪-恩主公醫院線試辦至今屆滿，市府交通局今表示，該路線試辦期間旅客搭乘穩定，為避免大溪、三峽行駛台3線客運中斷，經桃園市市區汽車客運審議委員會審議通過，263公車路線已自12月5日起正式營運上路，營運一周來通勤、通學、就醫乘客搭乘穩定。

大溪往返新北市土城永寧捷運站9103客運線行駛40年大溪最老牌客運線，今年5月不敵虧損停駛，市府交通局為持續服務大溪民眾，自6月4日至12月4日試辦市區公車263大溪-恩主公醫院路線替代疏運旅客，該局評估試辦期間乘客搭乘穩定，大溪許多民眾也搭乘263線前往三峽恩主公醫院求醫就診，不少網友爭取延續263公車線。

市議員陳治文接說，過去往返台北的9103客運線停駛，造成大溪民眾不便，市府試辦263公車路線替代，大溪路線不變，增加行駛三峽恩主公醫院，該路線試辦至今，方便許多大溪民眾前往恩主公醫院就醫，該路線兼具通學、通勤之外，尤其連接大溪老街、三峽老街2個老街，更是文化、觀光路線，假日更吸引許多民眾搭乘旅遊，她爭取至今，市府納為正式公車路線，大溪民眾樂觀其成。

市府交通局表示，263大溪-恩主公醫院市區公車線，試辦半年來，平均每班次乘客數從15人次、17人次至近20人次搭乘，運量起來，乘客逐漸穩定成長，加上行駛台3線有通學、通勤需求下，公車業者看好未來乘客發展潛力，並在市區汽車客運審議委員會審議通過，263公車路線從試辦路線轉為正式營運路線上路。263路線上路以來，大溪網友說，263公車線方便就醫、通勤、通學，大 搭這條路線才會繼續。