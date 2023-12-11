台科大重劃區人行道破損 竹北市公所改善完工

竹北市台科大重劃區落成多年，但附近人行道破損、沉陷卻未有修繕。竹北市長鄭朝方今天說，為保障行人用路安全，公所進行改善縣政九路至科大二街南側人行道，近日完工啟用。

鄭朝方透過新聞稿表示，城市的進步與交通相關，打造人本交通、推動道路平權，更是重要施政項目，而在台科大重劃區落成10餘年，附近人行道磚嚴重破損，有路基沉陷等問題恐影響行人安全，但近年來卻未進行修繕改善。

鄭朝方說，為保障附近居民及行人用路安全，公所進行改善科大二街（縣政九路至科大二街）南側人行道，近日已完工啟用。

鄭朝方表示，這次改善工程包含科大二街南側人行道鋪面改善，同步進行車行穿越道規劃作業，規劃人行徒步空間、無障礙環境，讓民眾通行能更便利。

鄭朝方指出，此外近日也完成竹北縣政二路與光明一路口內側車道禁行機車標線塗銷，也重視機車用路平權，未來會持續改善竹北交通環境。