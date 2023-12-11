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苗栗首座釣魚平台 新埔漁港北堤開釣 釣友讚Nice

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣首座釣魚平台在新埔漁港北堤，最近開放垂釣，更友善安全的釣魚空間，讓釣友大讚這是件Nice的事，外縣市釣友也慕名而來，縣府預告第2座釣魚平台可望在龍鳳漁港，明年4月開釣。

苗栗縣海岸線50公里，有11座漁港，2020年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，2021年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，就地利用堤防供垂釣，通霄鎮新埔漁港是首座釣魚平台，縣府公告上個月11月27日開釣，縣議員陳品安多次在議會質詢關心，認為是大好消息。

縣府農業處指出，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，爭取海洋委員會海洋保育署補助722.5萬元，縣府配合共850萬元，在新埔漁港北堤建長約51公尺釣魚平台，規定僅能朝北堤北方垂釣，避免影響港區船舶航行、泊靠及漁民作業。

一名苗栗女釣友說，目前是釣沙鮻時節，過去釣魚常被勸驅離，現在可以「光明正大」，且環境安全舒適漂亮，這是非常棒、一件很Nice的事情，她連2次都碰到台北慕名而來的釣友，不過，希望釣友發揮公德心，離開順手帶走垃圾。

農業處漁業科長林俊吉說，目前新埔漁港許多釣客朝港區垂釣，曾和漁民吵架，縣府會宣導釣友配合；全縣第2座釣魚平台設在竹南龍鳳漁港，將在北堤建置長約94公尺釣魚平台，12月20日開工。

漁民 苗栗縣 議員

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