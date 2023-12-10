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巴陵1、2號隧道招商 最快下月開幕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市巴陵1、2號隧道優化後，目前正在招標營運廠商，明年將開幕全新市集。圖／桃園觀旅局提供
桃園市巴陵1、2號隧道優化後，目前正在招標營運廠商，明年將開幕全新市集。圖／桃園觀旅局提供

桃園市政府觀旅局去年爭取到交通部觀光署補助933萬元，優化復興區的巴陵1、2號隧道內設施，並設置1個店鋪及9攤市集，今年8月底試營運3個月已結束，累計吸引2萬7000人造訪，頗受好評。觀旅局指出，目前正上網招標新廠商，最快明年1月開幕，歡迎遊客感受北橫遊憩的新魅力。

巴陵1、2號隧道反映台7線闢建過程，具歷史人文意義，其中串聯兩個隧道的「巴陵舊橋」還可眺望大漢溪景致，目前也是合法高空彈跳場地，為北橫遊憩廊帶重要休憩停留點。

桃園市風景管理處去年提案「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫巴陵驛站設置及經營輔導」，獲觀光署重點景區遊憩廊帶計畫補助933萬元，改善隧道軟硬體設施，加上攤區招商帶動人流。

觀旅局指出，隧道內以策展方式呈現巴陵產業、在地特色及文化故事脈絡，打造拉拉山桃知識、復興物產、四季風貌、飲食文化、釀酒器藝術等5大展區，提供全新的觀光體驗。

巴陵1、2號隧道內的攤區也輔導地方產業開發水蜜桃氣泡酒、水蜜桃乾等在地產品，規畫巴陵驛站賣店、假日市集、釀酒體驗區及吧台，提高地方特色產業的能見度，同時推廣、行銷巴陵在地特色物產。新的標案正在上網作業中，屆時也將提升服務品質，目標吸引更多觀光人潮。

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