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仙草花海盛開 關西粉紫色浪漫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣關西鎮的粉紫色仙草花海氛圍浪漫，鎮公所邀請民眾16、17日到關西體驗仙草節活動。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣關西鎮的粉紫色仙草花海氛圍浪漫，鎮公所邀請民眾16、17日到關西體驗仙草節活動。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣關西鎮南山里打造的仙草花近日盛放，為大地染上粉紫色新妝，花海魅力陸續吸引遊客湧入仙草田間取景，拍下網美照，景致美不勝收。鎮公所提醒遊客「只賞花不採花、垃圾不落地隨身帶著走」，也歡迎民眾16、17日參加關西仙草節，吃喝玩樂一網打盡。

關西鎮公所指出，每年仙草花季最受歡迎的景點就是南山里的「仙草一分田」，11月初一路到12月底，粉紫色花海盛放，猶如置身夢中幻境，但提醒民眾穿長袖長褲才不會誤入花叢而受傷。

今年關西仙草節將在16、17日於關西鎮農會仙草加工廠舉辦，除了主打紫色浪漫花海，更首度推出盲盒抽純金金幣，中獎機率二百分之一。還有免費接駁車，順道探索關西農場、網紅景點。

鎮長陳光彩說，也推薦遊客走訪關西分駐所暨所長宿舍日式建築群、東安古橋及太和宮，都是具文化價值的歷史古蹟。

陳光彩表示，關西仙草節安排特技、魔術等表演節目，還有小農市集可逛，歡迎民眾選購在地農特產。

日式建築 新竹 賞花

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