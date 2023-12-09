注意賞花守則！粉紫色花海盛開 關西仙草節下周末登場

新竹關西的郊外每到入冬退去金黃色的稻穗後，緊接著就由粉紫色的仙草花接力為大地染上新妝，今年關西仙草節將在下周末登場，不過粉紫色花海的魅力早已讓遊客迫不及待，連日湧入仙草田拍網美照，鎮公所則提醒遊客遵守「賞花守則」，才能拍得開心又美麗。

關西鎮公所表示，每年仙草花季最受歡迎的景點就是位於南山里的「仙草一分田」，尤其11月初到12月底，粉紫色花海讓遊客如入夢中幻境，為了讓更多人可以感受仙草花海的魅力，期待遊客前來時「只賞花不採花、垃圾不落地隨身帶著走」，更不要違停造成交通打結、鼓勵搭乘接駁車，同時建議穿長袖長褲才不會誤入花叢而受傷。

今年關西仙草節將在16、17日於關西鎮農會仙草加工廠舉辦，鎮公所不僅主打紫色浪漫花海花田遊，更首度推出盲盒抽純金金幣，中獎機率高達二百分之一，希望吸引全國民眾到關西走走，拍網美照也不忘品嘗在地農特產品、深入體驗關西生活，現場提供免費接駁車，可順道探索關西農場、網紅景點。

鎮長陳光彩表示，關西鎮種植仙草面積達55公頃，是全台最大仙草產地，年產值上億元，是地方重要經濟作物，不過來到關西不是只能賞花、喝仙草茶，還推薦遊客走訪關西的人文地景，例如關西分駐所暨所長宿舍日式建築群、東安古橋及太和宮，都是具文化價值的歷史古蹟。

陳光彩指出，為了迎接遊客，今年關西仙草節也準備許多表演活動，例如特技、魔術，不過最推薦遊客到小鎮文農市集逛逛，除了可以買到關西仙草，還能品嘗關西番茄、草莓、馬武督咖啡等關西在地自產農特產品。

陳光彩還推薦遊客抽盲盒，每個盲盒皆物超所值，一盒50元，一天限量200盒，手氣好就可獲得最大獎、價值上萬元的純金黃金幣，現場還有咖啡豆烘培DIY，可以品嘗在地特有的咖啡豆香氣，還有闖關蓋章集點能獲得百元折抵券。