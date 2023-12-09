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苗栗音樂佳餚節昨晚熱鬧登場 今晚「魅栗之夜」接棒
苗栗年度盛會「音樂佳餚節」昨晚在竹南運動公園熱鬧登場，一連3天安排知名歌手、樂團演出，現場結合在地特色美食、市集攤位多達150攤，縣府歡迎闔家大小在周末時光一同參與這場音樂與美食的饗宴。
昨晚第一天活動「HIGH翻！搖滾栗之夜」邀搖滾系小男孩樂團、客家歌手羅文裕、迷幻系雙人組原子邦妮、電音教主大芭比熱力開唱，還有唱出破千萬神曲的陳華、甜嗓歌姬黃妃等歌手演出，現場熱力四射。
縣長鍾東錦率縣府團隊參加開幕式，議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員及民代多人出席，和民眾一起高喊「苗栗音樂佳餚節，好吃好玩好聲音」，為3天活動熱鬧開場。
今晚接連推出的「浪漫山城！魅栗之夜」，以靈魂歌姬家家壓軸，另外還有知名樂團旺福、本土一哥蔡佳麟、鄭心慈、客家金曲歌手米莎、陳忻玥等歌手為山城浪漫獻唱。
縣府指出，音樂佳餚節3天活動不停歇，除連續兩晚的演唱會之夜，今、明兩天上午時段也規畫豐富的舞台表演，包括親子唱跳秀、魔術氣球及在地青年音樂表演等，精彩可期；周邊還有18鄉鎮市的特色美食、農特產品及青創好物多達150攤，將苗栗好吃、好玩、好聲音分享給全國鄉親。相關活動資訊可至Fb「苗栗音樂佳餚節」粉絲專頁或上苗栗縣文化觀光局網站查詢。
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