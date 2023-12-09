聽新聞
test
0:00 / 0:00

高遶天空吊橋封橋整修 春節前開放

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市復興區高遶天空吊橋秘境，年久失修危險，區公所決定封閉整修。圖／復興區公所提供
桃園市復興區高遶天空吊橋秘境，年久失修危險，區公所決定封閉整修。圖／復興區公所提供

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但因為年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷，復興區長蘇佐璽昨天宣布封橋整修，盼趕在明年2月完成，春節前夕重新開放。

高遶溪古圳步道位在復興羅馬公路18公里處，早年是泰雅狩獵古道，全長2.8公里，桃園市觀光旅遊局施工整修古徑步道，第一期古圳步道工程去年9月啟用，今年進行古圳步道第二期施工，工程未包括40、50年歷史的高遶天空吊橋，不過該橋山林古樸成為旅行秘境，吸引不少遊客造訪。

長興里長黃民表示，高遶天空吊橋除了是旅遊秘境，也是當地居民出入的便道，雖然經過多次修繕，橋底下橫桿仍腐蝕嚴重，橋面也有損壞，萬一破洞踩空，後果不堪設想，實在太危險，所以建請區公所封閉修繕，補強橋面，以便維護民眾的安全。

吊橋 桃園 羅馬

延伸閱讀

桃園復興高遶天空吊橋損壞 區長：封橋整修至明年過年

接著搶！「法朋蛋黃酥」明中午12點開搶 提前完成2步省時間

竹山瑞龍瀑布園區完善吊橋鋼索並清除蜂窩 今重新開園

台鐵推「郵輪式列車」冬季漫遊 跨年、春節行程開賣

相關新聞

高遶天空吊橋封橋整修 春節前開放

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但因為年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷，復興區長蘇佐璽昨...

推行5年 桃園傳統市場 行動支付率低

桃園市經發局推廣傳統市場攤商設置行動支付，但政策推行5年，13處公有傳統市場1500家攤商僅300家配合，成效有限，議員...

竹科外溢效應 二重國小明年總量管制

受竹科外溢效應，緊鄰科學園區的新竹縣竹東鎮人口激增，二重國小明年將成為總量管制學校，引起地方關注。對此，竹東鎮公所正協助...

竹市圖書館金山分館 明年持續開館

新竹市文化局圖書館目前有8個圖書分館，其中位於東區的關東分館在10月盛大開館，由於金山分館距離關東分館只有130公尺，掀...

明年總預算小刪過關 鍾東錦：會花刀口上

苗栗縣政府明年度總預算案昨天在議會三讀通過，縣長鍾東錦上任首度編列的總預算以小刪過關，刪除項目分別是地政資訊軟硬體設備費...

萌寵16日等你帶回家

耶誕節將至，桃園動保處16日在市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的天竺鼠、垂耳兔和蜜袋鼯等動物找新家，盼人和寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。