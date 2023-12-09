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高遶天空吊橋封橋整修 春節前開放
桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但因為年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷，復興區長蘇佐璽昨天宣布封橋整修，盼趕在明年2月完成，春節前夕重新開放。
高遶溪古圳步道位在復興羅馬公路18公里處，早年是泰雅狩獵古道，全長2.8公里，桃園市觀光旅遊局施工整修古徑步道，第一期古圳步道工程去年9月啟用，今年進行古圳步道第二期施工，工程未包括40、50年歷史的高遶天空吊橋，不過該橋山林古樸成為旅行秘境，吸引不少遊客造訪。
長興里長黃民表示，高遶天空吊橋除了是旅遊秘境，也是當地居民出入的便道，雖然經過多次修繕，橋底下橫桿仍腐蝕嚴重，橋面也有損壞，萬一破洞踩空，後果不堪設想，實在太危險，所以建請區公所封閉修繕，補強橋面，以便維護民眾的安全。
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