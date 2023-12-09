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推行5年 桃園傳統市場 行動支付率低

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃園市興國市場動線規畫明確環境一直在改善，為攤商生意加分。圖／桃園市府經發局提供
桃園市興國市場動線規畫明確環境一直在改善，為攤商生意加分。圖／桃園市府經發局提供

桃園市經發局推廣傳統市場攤商設置行動支付，但政策推行5年，13處公有傳統市場1500家攤商僅300家配合，成效有限，議員也指支付方式不夠多元，難吸引年輕族群消費；經發局坦言現階段誘因不足，將透過替攤商向支付平台爭取更低廉的手續費、替攤商寫計畫爭取經濟部攤位改善經費和推薦參選桃園金牌好店增加曝光等方式加強力道。

科技日新月異，手機行動支付已成年輕族群常用消費模式，桃園市經發局雖自2019年就開始鼓勵傳統市場攤商加入行動支付，但成效有限，年輕人也抱怨不便。

35歲的劉小姐以新冠疫情為例，指行動支付就能避免許多不必要的接觸，減少病菌透過貨幣流通傳染。不過，65歲的黃姓婦人認為現金交易比較實在，能清楚掌握買菜預算，而且有時老闆心情好還會自動抹掉零頭。

民進黨議員張曉昀指出，使用行動支付的消費者以年輕族群、年輕家庭居多，市府要增加吸引這樣的族群逛傳統市場的誘因，像環境衛生、燈光動線等，也同時要為建構建全的路網，讓消費者和攤商使用行動支付時不會有連線問題。

經發局指出，攤商不想用行動支付的主因在於不願支付使用行動支付平台的手續費，也有人擔心會被查稅。另外，攤位還要規畫空間放機器、布置網路和電源，種種因素還要一一克服。

經發局表示，目前已替攤商向行動支付平台業者爭取到每筆交易手續費2%，經濟部協助批發、零售業者數位轉型也有2萬到數十萬元不等補助，若攤商願意設置行動支付，經發局會幫忙寫計畫爭取中央經費。另外，也會薦舉攤商參加桃園金牌好店票選，增加曝光度，創造更多獲利機會。

桃園 傳統市場 消費者

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