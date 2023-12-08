桃園復興高遶天空吊橋損壞 區長：封橋整修至明年過年

桃園市復興區長興里高遶天空吊橋在高遶溪古圳步道啟用後，成為旅遊秘境，但天空吊橋年久失修，橫桿腐蝕、橋面凹陷。復興區長蘇佐璽今宣布，天空吊橋決定封閉至明年農曆過年（2月）前，進行橋梁整體施工整修，預計農曆過年開放。

高遶溪古圳步道位在復興羅馬公路18公里處，早年是泰雅狩獵古道，全長2.8公里，市政府觀旅局施工整修古徑步道，第一期古圳步道工程去年9月啟用，今年進行古圳步道第二期施工，工程尚未包括已有4、50年歷史的高遶天空吊橋，不過該吊橋山林古樸，卻吸引許多遊客當做旅行秘境。

長興里長黃民表示，已有幾十年歷史的高遶天空吊橋，是居民唯一通行路徑，雖經多次修繕，仍因年久失修，吊橋底下橫桿腐蝕、橋面損壞，經過太危險，他建請區公所暫時封閉，居民之外禁止遊客進入，並請公所趕快先補強修繕橋面，維護居民、遊客安全。

為維護高遶天空吊橋安全，復興區公所公告吊橋先封閉，先緊急修繕補強，讓居民通行安全。