桃園傳統市場行動支付比率低 攤商考慮多 市府端誘因

桃園市有13個公有傳統市場約1500個攤位，市府經發局鼓勵攤商使用電子支付，近5年只有20%使用，5%攤商可提供電商平台占比更低，市場科除了繼續輔導，還計畫明年向經濟部申請轉型計畫補助、參加桃園金牌好店等競賽，提高傳統市場、夜市行動支付服務量能。

不過，市議員張曉昀指出，使用行動支付的消費者以年輕族群、年輕家庭居多，市府要增加吸引這樣的族群逛傳統市場的誘因，像環境衛生、燈光動線等，也同時要為建構建全的路網，讓消費者和攤商使用行動支付時不會有難連線等問題，她看過台北市的傳統市場，不有少攤商使用行動支付，市場環境有一定的清潔、舒適水準。

經發局表示，108年起就鼓勵傳統市場攤商使用行動支付，近5年有300家參與確實還有很大的成長空間。攤商不想用行動支付的主因，包括小本生意不想另外支付提供支付的金融業者約2%的手續費，還有賣蔬菜、賣肉品等攤商覺得手濕油做生意，用行動支付不方便，客人和攤商習慣現金交易，旦也有攤商擔心被查稅，這些原因都要一一克服。

經發局表示，13個傳統市場都有攤商使用行動支付，中壢區興國市場比較多，另外就4 大夜市，因為目前行動支付有好幾家，攤販必須規畫空間放機器、布置網路和電源，與兩家配合就要放兩台機器，對攤商而言不方便，即使經發局幫忙協調降低手續費的費率，對攤商而言也是一筆支出。