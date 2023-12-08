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苗栗鵝場首傳禽流感 撲殺1600隻

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣鵝場發生H5Nl高病原性禽流感感染，動防所呼籲業者務必提高警覺嚴加防範。圖／苗栗縣動防所提供
苗栗縣鵝場發生H5Nl高病原性禽流感感染，動防所呼籲業者務必提高警覺嚴加防範。圖／苗栗縣動防所提供

苗栗縣竹南鎮一處養鵝場，上月下旬陸續發生鵝隻不明原因死亡，飼主4日主動通報後，縣府動物保護防疫所立即前往移動管制及訪視調查，並採樣後送農業部獸醫研究所，前天通報確診H5Nl亞型高病原性禽流感，昨執行人道撲殺及全面消毒，並持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作。

動防所長張俊義說，這是縣內水禽場染疫首例，該場飼養1800隻白羅曼鵝，上月24日開始發病，至昨累計死亡200隻，已立即啟動案例場周圍半徑1公里內養禽場全面採樣3場，另半徑3公里內禽場訪視調查19場，若疑似陽性場，即進行移動管制標準作業程序。

農業部動植物防疫檢疫署表示，我國候鳥路徑上游國家日本的蛋雞場及候、野鳥監測皆已經發現禽流感案例，國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入高風險時節，國內養禽業者務必提高警覺嚴加防範，需落實場內防鳥、禽場進出管制及消毒等安全措施。

前天的案場也是苗栗縣2015年後再次發生高病原性禽流感案例，動防所指出，已開始加強疫情查報、巡迴協助家禽場周邊與理貨場執行防疫消毒工作，業者若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，可立即通報動防所協助釐清原因，如未依規主動通報，除撲殺不予補償，另依法處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

禽流感 農業部

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