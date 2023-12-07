苗栗縣首例水禽確診H5N1流感 今撲殺千餘隻鵝

苗栗縣竹南鎮一處養鵝場，上月下旬陸續發生鵝隻不明原因死亡，飼主4日主動通報後，縣府動物保護防疫所立即前往鵝場移動管制及訪視調查，並採樣後送農業部獸醫研究所，昨通報確診H5Nl亞型高病原性禽流感，依標準作業程序排定今天上午執行人道撲殺及全面消毒，並持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作。

動防所長張俊義表示，這是縣內水禽場染疫首例，該場飼養有1800隻白羅曼鵝，自上月24日開始發病，初期零星死亡，死亡數隨時間提高，訪視當日死30隻，累計死亡200隻，已立即啟動案例場周圍半徑1公里內養禽場全面採樣(共計3場)，另半徑3公里內禽場訪視調查(共計19場)，若調查後為疑似陽性場，即進行移動管制標準作業程序。

農業部動植物防疫檢疫署表示，因為候(野)鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本的蛋雞場及候(野)鳥監測皆已發現禽流感案例，國內又有H5Nl 亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入高風險時節，呼籲國內養禽業者務必提高警覺嚴加落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。

動防所也指出，為強化落實禽流感疫情防控，今年度已完成縣內陸禽場、水禽場、店及家禽理貨場等禽養殖場所主被動監測採樣血清檢查、咽喉及共泄腔拭子共計46場次；輔導稽查高風險禽(舍)場圍網設施狀況計24場皆完成輔導改善；辦理家禽場查核及輔導自主消毒194場次；出席全縣養雞協會和班會防疫宣導計17場次692人；辦理家禽重要疾病及生物安全教育訓練課程累計200人次。

除加強疫情查報、病例通報、落實人車管制、輔導產業外，巡迴縣內協助家禽場周邊與理货場執行防疫消毒工作，已完成場區消毒共1430餘場次。