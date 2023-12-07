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苗栗縣首例水禽確診H5N1流感 今撲殺千餘隻鵝

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此案為苗栗縣自104年首次發生高病原性禽流感案例，動防所也呼籲養禽業者務必要提高警覺嚴加防範。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
此案為苗栗縣自104年首次發生高病原性禽流感案例，動防所也呼籲養禽業者務必要提高警覺嚴加防範。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣竹南鎮一處養鵝場，上月下旬陸續發生鵝隻不明原因死亡，飼主4日主動通報後，縣府動物保護防疫所立即前往鵝場移動管制及訪視調查，並採樣後送農業部獸醫研究所，昨通報確診H5Nl亞型高病原性禽流感，依標準作業程序排定今天上午執行人道撲殺及全面消毒，並持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作。

動防所長張俊義表示，這是縣內水禽場染疫首例，該場飼養有1800隻白羅曼鵝，自上月24日開始發病，初期零星死亡，死亡數隨時間提高，訪視當日死30隻，累計死亡200隻，已立即啟動案例場周圍半徑1公里內養禽場全面採樣(共計3場)，另半徑3公里內禽場訪視調查(共計19場)，若調查後為疑似陽性場，即進行移動管制標準作業程序。

農業部動植物防疫檢疫署表示，因為候(野)鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本的蛋雞場及候(野)鳥監測皆已發現禽流感案例，國內又有H5Nl 亞型高病原性禽流感禽場案例，顯示已進入高風險時節，呼籲國內養禽業者務必提高警覺嚴加落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。

動防所也指出，為強化落實禽流感疫情防控，今年度已完成縣內陸禽場、水禽場、店及家禽理貨場等禽養殖場所主被動監測採樣血清檢查、咽喉及共泄腔拭子共計46場次；輔導稽查高風險禽(舍)場圍網設施狀況計24場皆完成輔導改善；辦理家禽場查核及輔導自主消毒194場次；出席全縣養雞協會和班會防疫宣導計17場次692人；辦理家禽重要疾病及生物安全教育訓練課程累計200人次。

除加強疫情查報、病例通報、落實人車管制、輔導產業外，巡迴縣內協助家禽場周邊與理货場執行防疫消毒工作，已完成場區消毒共1430餘場次。

此案為苗栗縣自104年首次發生高病原性禽流感案例，呼籲養禽業者務必要提高警覺嚴加防範，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，可立即通報動防所協助釐清原因，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將依法處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

苗栗縣動物保護防疫所今天上午派員執行養禽場的鵝隻撲殺及全面消毒。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所今天上午派員執行養禽場的鵝隻撲殺及全面消毒。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
該場飼養有1800隻白羅曼鵝，自上月24日開始發病，初期零星死亡，死亡數隨時間提高，累計死亡200隻。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
該場飼養有1800隻白羅曼鵝，自上月24日開始發病，初期零星死亡，死亡數隨時間提高，累計死亡200隻。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

禽流感 農業部 疫情

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