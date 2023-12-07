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大肌肌超吸睛！竹市2024消防形象月曆出爐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
消防猛男月曆代言人展示個人代表月份，形象月曆正式亮相。圖／新竹市消防局提供
消防猛男月曆代言人展示個人代表月份，形象月曆正式亮相。圖／新竹市消防局提供

新竹市2024消防形象月曆今曝光，今年月曆主題是「火力線上」，將完整呈現消防人員進出災害現場救援的勇敢表現，及24小時線上保持機動待命的辛勞，一接獲民眾119求救電話就立刻出動的熱情，為了拍攝，也特別遴選22名體格健美、具有防救災專業的消防、義消人員擔任代言人，搭配竹市美麗景點，非常值得珍藏。

消防局今舉行猛男月曆發表會，現場由10名消防代言人登上舞台大秀健康操，展現消防人員的活力，也為發表會熱鬧開場，緊接著消防代言人大秀好身材，現場於訓練基地廣場演示捶擊機、水帶延伸及假人救援等3個救災技能競賽項目，消防、義消猛男美女們除了練肌力，消防實力也一點都不落後，用在救災救援工作上更為精進。

消防局長李世恭表示，2024消防月曆拍攝主題是「火力線上」，其中2月份主角明湖分隊隊員賴文祥更參加「2023世界警消運動會Ultimate Firefighter」個人賽35至39歲組別，以優異救災戰技榮獲世界第4名佳績，月曆也收錄了竹市內富美宮、南寮漁港、青草湖、十八尖山、青青草原、十七公里海岸線、香山濕地、護城河及市政府前廣場噴水池等特色美麗景點，亦加入豐富防災常識，精美實用的月曆作品值得市民珍藏。

消防局表示，自2023消防形象月曆發行後，索取反應熱烈，月曆主角健康優質的形象廣獲市民好評，本次2024消防形象月曆更發揮創意依據每個月季節特性，設計生動活潑的防災標語，期望透過月曆行銷方式，將防災意識深植市民腦海，提升竹市防災量能。

消防局提醒，竹市市民於12月15日中午12時前至新竹市消防局臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，消防局將從完成答題市民中抽選1500名(重複登錄者僅採計1次)，每位贈送1份2024消防形象月曆，也可至市長高虹安臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，高虹安也將從完成答題市民中抽選1000名(重複登錄者僅採計1次)，每位贈送1份2024消防形象月曆。

消防局今舉行猛男月曆發表會，現場由10名消防代言人登上舞台大秀健康操。圖／新竹市消防局提供
消防局今舉行猛男月曆發表會，現場由10名消防代言人登上舞台大秀健康操。圖／新竹市消防局提供
各縣市陸續推出消防員月曆，新竹市2024消防形象月曆今也曝光，今年月曆的主題是「火力線上」，將完整呈現消防人員進出災害現場救援的勇敢表現。圖／新竹市消防局提供
各縣市陸續推出消防員月曆，新竹市2024消防形象月曆今也曝光，今年月曆的主題是「火力線上」，將完整呈現消防人員進出災害現場救援的勇敢表現。圖／新竹市消防局提供

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