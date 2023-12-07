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打開市公所之門 竹北市擬辦「打開公所」邀市民來訪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭朝方正規畫舉辦「打開公所」活動，讓市民有機會深入探訪公部門，了解公所業務及提供的公共服務。圖／竹北市公所提供
鄭朝方正規畫舉辦「打開公所」活動，讓市民有機會深入探訪公部門，了解公所業務及提供的公共服務。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北國小近30位六年級學生，畢業前夕透過課程造訪竹北市公所，與市長鄭朝方近距離深度訪談，了解各項市政運作，鄭朝方正規畫舉辦「打開公所」活動，讓市民有機會深入探訪公部門，了解公所業務及提供的公共服務，學生有機會到代表會進行小小代議士體驗，市公所已編列預算，期盼二讀會議後獲得代表會支持通過。

鄭朝方表示，許多市民對於縣府與公所業務權責並不清楚，為讓市民了解公所業務，以及提供的社福、工務等各項公共服務，市公所刻正規畫「打開公所」系列活動，揭開公部門神秘面紗，有機會一探工作環境、工作項目，更能為市民現場展現文小十足球場、里集會所、活動中心等公有場地租借等市政e化現場教學。

鄭朝方進一步表示，「打開公所」計畫將開放市民深入了解公所為民服務的項目，舉凡民政課協助市民處理兵役、公墓、校園修繕補助、市運運動推動等項目；社會課提供急難救助、疫苗補助申請、老人健保補助等；工務課主責各項重大工程及路平計畫推進；公用事業課負責公園、路燈維管等；而城市市容則仰賴清潔隊協助；竹北的各項藝文、展演活動，如燈會、兒童藝術節、新月沙灣海三部曲等活動，幕後推手則是文化觀光課。

竹北國小學生來訪後，其餘學校也絡繹不絕邀訪，竹北市公所正加速推進市公所開啟大門歡迎民眾走進來，「打開公所」計畫可望同步延伸「打開代表會」，讓竹北學子有機會體驗一日小小代議士，藉此讓民主深耕永續，市公所目前已編列預算，期盼獲得代表會全力支持，透過創新活動搭起機關與市民之間對話的橋梁。

小學生們與市長鄭朝方近距離深度訪談，了解各項市政運作。圖／竹北市公所提供
小學生們與市長鄭朝方近距離深度訪談，了解各項市政運作。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北國小近30位六年級學生，畢業前夕透過課程造訪竹北市公所。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北國小近30位六年級學生，畢業前夕透過課程造訪竹北市公所。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 北市

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