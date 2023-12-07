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苗栗縣古物類有形文化資產再添5件 厚植地方文化能量

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗市天后宮這次有天上聖母以及宮娥、千順將軍三座泥塑組像被指定為一般古物文化資產。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市天后宮這次有天上聖母以及宮娥、千順將軍三座泥塑組像被指定為一般古物文化資產。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府日前辦理112年第1次古物類文化資產審議會，經過討論，指定苗栗市天后宮的「天上聖母、宮娥、千順將軍泥塑組像」以及至哉坤元匾、宮書卷式翹頭公案、錫福平康匾、恩普海甸匾等5件為一般古物文化資產。

縣文化觀光局指出，此次登錄之苗栗市天后宮天上聖母、宮娥、千順將軍泥塑組像，以粧佛工藝塑造，聖母與宮娥造像面容溫婉嫻雅，身形比例協調，千順將軍相貌威嚴，身形魁武壯碩，姿態生動，泥塑及粉線工藝精湛細緻，極具時代特色。

至哉坤元匾為光緒十六年苗栗縣首任知縣林桂芬為讚頌天上聖母之崇高地位及無邊恩澤所立，可充分反映苗栗天后宮於地方信仰的地位。

書卷式翹頭公案的神案桌體有紀年刻銘及捐獻商號名稱，能反映嘉慶年間苗栗地方商家仕紳與天后宮的交流關係；錫福平康匾為道光十年苗栗三位進士之一的黃驤雲所立，能展現苗栗地方重要仕紳與天后宮間的密切關係；恩普海甸匾為清道光九年貓閣社平埔族社敬獻給苗栗天后宮的匾額，反映拓墾苗栗平原的客籍漢人與平埔族間的文化交融。

局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產計99件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築60處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物16件，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量，保存珍貴文化資產。

至哉坤元匾為光緒十六年苗栗縣首任知縣林桂芬為讚頌天上聖母之崇高地位及無邊恩澤所立。圖／苗栗縣政府提供
至哉坤元匾為光緒十六年苗栗縣首任知縣林桂芬為讚頌天上聖母之崇高地位及無邊恩澤所立。圖／苗栗縣政府提供

文化資產 天后宮 苗栗縣

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