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園縣市高峰會 討論大新竹輕軌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
今年第4次園縣市高峰會昨在新竹市登場，竹科管理局長王永壯（左起）、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦與台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭合影。記者張裕珍／攝影
今年第4次園縣市高峰會昨在新竹市登場，竹科管理局長王永壯（左起）、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦與台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭合影。記者張裕珍／攝影

今年第4次園縣市高峰會昨在竹市登場，會中討論7項提案涵蓋交通、環保、觀光與心理衛生等面向。其中，竹市府提出共同向中央爭取「大新竹輕軌」，會議主席、新竹市長高虹安指出，縣市府送審

交通部前可重新檢視路網、顏色與機廠規畫等，以符地方需求；竹科管理局長王永壯則建議輕軌路網納入竹科X計畫。

新竹縣市因竹科塞車抱怨不斷，竹市府為導入軌道系統，2017年爭取中央前瞻計畫補助辦理新竹輕軌規畫作業，交通部2021年備查整體路網評估計畫報告，目前仍在可行性研究階段。

高虹安日前與新竹縣長楊文科簽署大新竹輕軌合作備忘錄，市府昨送入園縣市高峰會討論，交通處長倪茂榮說，前期規畫路線較不務實，竹市紅線只到台鐵新莊站，沒到竹北台鐵六家站，縣市合作將整合路網，共同延伸到高鐵新竹站。

高虹安說，跟縣長楊文科討論時發現，過去新竹縣市路網沒溝通好，「顏色有重複、撞色」，縣市都有藍線，竹市府交通處、竹縣府交旅處要對接成立專案小組，討論路網、路線顏色及共用機廠選址等，凝聚共識再送交通部審查。

提案討論階段，王永壯建議大新竹輕軌路線規畫納入竹科X計畫，因為未來還有二期建設及有5、6千人的工研院光復院區等，他曾在行政院會議提過此事，路網才會完整。楊文科認為，竹科管理局的建議更為「四通八達」，看竹市府如何規畫。

倪茂榮說明，竹科X計畫是在竹市藍線部分，會跟竹縣藍線交會，目前已規畫在整體路網內，但較迫切的是紅、藍線「環線」要先推動，先拉起運量，周邊路線就能快速整合，重點是要一起跟中央爭取，土地部分需要中央協助。

輕軌 高虹安

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