竹縣紓緩市區公車困境 每公里營運成本調升10元

新竹縣政府指出，為紓緩客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，11月1日起市區公車業者每車公里合理營運成本從新台幣42.981元調升至52.991元，保障業者及民眾權益。

此次調升市區公車業者每車公里營運成本，竹縣府表示，僅涉及業者補貼事宜，與縣民搭乘費率無關，市區公車票價維持現狀。

竹縣府今天發布新聞資料，新竹縣長楊文科指出，隨著各項物價指數上漲、駕駛員從業人員流失及運量降低等因素，導致客運業者經營成本大幅度提升，造成業者經營困難，此次營運成本上調，盼未來與業者留住司機，並確保民眾搭車權益。

新竹縣交旅處表示，新竹縣市區公車合理營運成本從民國104年審定後即未再調整，近年因物價上漲、國際油價變動及人事成本增加等，竹縣市區公車合理營運成本實有檢討必要性，以符合目前營運現況。

交旅處指出，自今年11月1日起，調整市區公車各路線的合理營運成本，由原本42.981元調升至52.991元，增加10.01元，預估經費將增加約1000萬元，未來將積極向中央爭取相關補助，以利大眾運輸發展。

交旅處長戴志君表示，竹縣近年面臨公路客運不續營之外，考量現行公共運輸業者經營不易，且為提升營運環境及保障民眾行不中斷，檢討並調整每車公里合理營運成本，以符合目前營運狀況。

戴志君指出，現行市區公車路線皆屬虧損補貼路線，除虧損補貼外，也需依靠業者永續經營及民眾支持，才能使公共運輸系統持續提供運輸服務。

竹縣府表示，未來將啟動合理營運成本調整研究案，包括車輛折舊、人員薪資及修車材料等，並逐步調整合理營運成本，並增加客運業者加入新竹縣市區公車營運的誘因。