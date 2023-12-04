三代芥菜、三代蘿蔔齊聚一桌 苗栗公館農會福菜節推饗宴

苗栗縣公館鄉是「福菜的故鄉」，今年福菜節12月16日、17日登場，辦桌三代芥菜、三代蘿蔔齊聚，還有福菜館展示，田間音樂會量身打造的福菜主題曲，公館鄉農會歡迎全國民眾體驗特有的農村文化。

冬天的公館鄉產製福菜飄香，客委會、農業部農村發展及水土保持署，及苗栗縣政府等單位補助，公館鄉農會16日、17日在苗栗特色館，辦理「稈棚下逗熱鬧 2023禾樂福菜節」，其中福菜饗宴活動，16、17日中午12點、晚上6點各20桌，即日起開放訂桌，每桌5000元，洽詢電話037-225296。

公館鄉農會指出，辦桌選用在地農特產入菜，呈現道地的客家美食，其中三代芥菜，包括熅芥菜、鹹菜豬肚湯、梅干扣肉，蘿蔔三代雞湯，陳年的老蘿蔔干加上新製的蘿蔔干，再用生鮮蘿蔔切塊加入雞肉燉煮，還有白斬雞、熅炕肉、客家小炒、薑絲炒大腸及筍干等。

值得一提是福菜節田間音樂會，演出的聯合民族管弦樂團，還特別為福主題編曲，民眾可以坐在稻草綑、稈棚下欣賞，此外，還有福菜特色小市集、舞空術特技表演、民歌演唱等活動。