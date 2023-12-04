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桃園橋梁啟用8年驚見鏽蝕 市府明年編千萬全市健檢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府決議明年增列1000萬元，針對索力橋「開蓋」檢測。圖為市府針對航空城大橋進行揚起試驗、索力檢測。圖／桃園市工務局提供
桃園市府決議明年增列1000萬元，針對索力橋「開蓋」檢測。圖為市府針對航空城大橋進行揚起試驗、索力檢測。圖／桃園市工務局提供

桃園共28座索力橋，過往養護只靠目視判斷是否損傷，今年市府檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現該橋啟用8年，內部就多處鏽蝕，決議明年增列1000萬元，針對工務局轄管的3座橋「開蓋」檢測。民代對此樂觀其成，但由於全市橋梁維管分屬不同單位，呼籲市府後續應整合相關局處，以免漏網之魚危害市民安全。

全市橋梁目前每2年進行1次定期檢測、每年4次日常巡查，過程主要以目視方式，判斷橋梁主梁、橋台、橋面板、橋墩、欄杆等相關構件是否異常。

市府養工處今年3月檢測2015年啟用的青塘園景觀橋時，發現該橋流出繡水，開蓋檢查更驚見內部多處鋼索鏽蝕，若不及時處理恐有斷橋風險，因此決定明年增列相關檢測費用。

養工處長劉軍希表示，今年市府已先使用道路基金1000萬元，檢測蘆竹區航空城大橋、楊梅區校前路跨橋、平鎮區新光吊橋及復興區新溪口吊橋；明年1000萬元預算，用來檢測桃園區水汴頭大橋、蘆竹區南崁大橋、中壢區青溪橋；預計後年也會再編預算，檢測青塘園景觀橋和大園區彩虹橋。

未來針對索力橋，會特別進行鋼索清潔、除鏽保養、防水罩更新、更新保護蓋、內視鏡檢測、揚起試驗、鋼索探傷及索力量測，透過詳細檢查確保橋梁安全。

議員陳雅倫表示，先前宜蘭、新北等縣市都曾發生斷橋事件，桃園許多橋梁老舊，健檢勢在必行，不過全市28座索力橋目前管理多頭馬車，預算也分散各單位，若部分橋梁被疏漏、沒檢測到，後果恐不堪設想，呼籲市府應整合相關局處，達到事權統一、有效監督的機制，才能確保市民安全。

養工處表示，目前規畫檢測的橋梁多為工務局維管，其餘索力橋轄管單位則分屬水務局、公所、風管處、農業局等局處；養工處預算有限，會函文請各單位編列預算，做好橋梁檢測，若有需要養工處會加以協助。

桃園市府今年檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現該橋啟用內部多處鏽蝕，因此決議明年增列1000萬元，針對其餘橋梁「開蓋」檢測。圖／桃園市工務局提供
桃園市府今年檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現該橋啟用內部多處鏽蝕，因此決議明年增列1000萬元，針對其餘橋梁「開蓋」檢測。圖／桃園市工務局提供
桃園市府今年檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現該橋啟用內部多處鏽蝕，因此決議明年增列1000萬元，針對其餘橋梁「開蓋」檢測。圖／桃園市工務局提供
桃園市府今年檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現該橋啟用內部多處鏽蝕，因此決議明年增列1000萬元，針對其餘橋梁「開蓋」檢測。圖／桃園市工務局提供

斷橋 桃園 吊橋

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