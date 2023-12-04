桃園百年老校交通亂家長怨 議員：明年1月改通學廊道
桃園市平鎮區百年老校南勢國小校門前緊鄰省道中豐路，每每上下學家長接送學生，交通混亂，甚至傳出家長被路樹壓到，家長詬病，市議員舒翠玲與市府會勘決定南勢國小通學廊道改善工程，舒今天上午表示，該校通學廊道將貫穿該校人行道，圍牆退縮2.7公尺設置避車彎、增加家長接送區，市府工程經費約880萬元，預定明年1月寒假施工。
市政府養工處表示，經實地至南勢國小會勘規畫建置南勢國小側人行道，方便師生步行，該校圍牆退縮2.7公尺增加避車彎和汽機車家長接送區，行穿線自路口向後移避開汽車轉彎A柱視線死角，校門前黑板樹移植栽種吉野櫻或其他樹種。
舒翠玲表示，南勢國小老學校，校門前中豐路車流量大，尤其上下學尖峰時間，家長接送學生，因無完善接送區和安全人行道，屢屢造成塞車、交通混亂，影響家長接送孩子上下學安全，甚至一次校車前的路黑板樹倒塌，壓傷家長，家長陳情希望改善該校通學交通和移植路樹，市府會勘同意做通學廊道改善工程，趁明年1月寒假期間施工改善，管線遷移將延至明年3、4月，解決南勢國小師生通學、家長接送交通不便問題。
南勢國小校長許志豪表示，該校歷史很久，前面就是省道，常有家長反映門口交通壅擠，上下學交通打結，影響家長接送和民眾交通通行，十分不便，議員會勘決定在校車前增設避車彎和接送區、改善人行道，將可改善該校家長接送孩子，改善交通，校方樂觀其成。
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