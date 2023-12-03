新竹下雪了！六福村童話派對登場 變裝耶誕元素入園半價

新竹六福村下雪了！為迎接即將到來的聖誕佳節，六福村主題樂園打造飄雪童話耶誕派對，特別將童話世界搬進六福村，連耶誕樹、耶誕小屋皆融入繽紛糖果風元素，讓所有遊客感受濃濃耶誕儀式感。六福村表示，即日起至明年1月2日，只要全身變裝麋鹿、小精靈、雪人、耶誕老人或耶誕樹等各式角色，入園即享499元（原價1199元）優惠。

六福村指出，聖誕節期間推出冬季最大盛典遊行「希望果實魔法書」，讓大朋友、小朋友感受嘉年華般的活力四射。六福村也打造必拍打卡首選雪人國度與糖果許願池，必買的「耶誕禮物包」，還可獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。

六福村表示，每年期間限定必嚐的冬季耶誕盛宴－「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，可邊享受頂級頂級美食，還可邊欣賞華麗舞台劇，即日起開放訂位，每周五與周末限定、席次有限。

此外，六福村也與BT21攜手打造全台唯一的「BT21 Hope in Love橡果村」，在超人氣蒸汽火車廣場前也有專屬BT21明星們的舞台演出，熱愛BT21的粉絲們絕對不能錯過。