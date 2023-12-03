快訊

Live／中韓戰徐若熙對首名打者就飆K 一局上未讓對手得分

天降電纜國道1死5傷 奪命纜線怎麼掉的？苗栗檢警扣案調查

Live／中韓戰一局下林承飛敲大巨蛋歷史首安 可惜未能得分

新竹下雪了！六福村童話派對登場 變裝耶誕元素入園半價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村表示，即日起至明年1月2日，只要全身變裝麋鹿、小精靈、雪人、耶誕老人或耶誕樹等各式角色，入園即享499元（原價1199元）優惠。圖／六福村提供
六福村表示，即日起至明年1月2日，只要全身變裝麋鹿、小精靈、雪人、耶誕老人或耶誕樹等各式角色，入園即享499元（原價1199元）優惠。圖／六福村提供

新竹六福村下雪了！為迎接即將到來的聖誕佳節，六福村主題樂園打造飄雪童話耶誕派對，特別將童話世界搬進六福村，連耶誕樹、耶誕小屋皆融入繽紛糖果風元素，讓所有遊客感受濃濃耶誕儀式感。六福村表示，即日起至明年1月2日，只要全身變裝麋鹿、小精靈、雪人、耶誕老人或耶誕樹等各式角色，入園即享499元（原價1199元）優惠。

六福村指出，聖誕節期間推出冬季最大盛典遊行「希望果實魔法書」，讓大朋友、小朋友感受嘉年華般的活力四射。六福村也打造必拍打卡首選雪人國度與糖果許願池，必買的「耶誕禮物包」，還可獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。

六福村表示，每年期間限定必嚐的冬季耶誕盛宴－「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，可邊享受頂級頂級美食，還可邊欣賞華麗舞台劇，即日起開放訂位，每周五與周末限定、席次有限。

此外，六福村也與BT21攜手打造全台唯一的「BT21 Hope in Love橡果村」，在超人氣蒸汽火車廣場前也有專屬BT21明星們的舞台演出，熱愛BT21的粉絲們絕對不能錯過。

關西六福莊也打造絕美「銀河耶誕花園」，耶誕期間推出限定「耶誕銀河頌」與「精靈耶誕派對」住房方案，白天可觀賞白雪紛飛從天而降，夜晚可欣賞銀河耶誕之美，無論是情侶享受浪漫過節氣氛，或是全家溫馨出遊享受親子時光，都能滿足不同需求。

為迎接即將到來的聖誕佳節，六福村主題樂園打造飄雪童話耶誕派對，特別將童話世界搬進六福村。圖／六福村提供
為迎接即將到來的聖誕佳節，六福村主題樂園打造飄雪童話耶誕派對，特別將童話世界搬進六福村。圖／六福村提供
六福村在聖誕節期間推出冬季最大盛典遊行「希望果實魔法書」，讓大朋友、小朋友感受嘉年華般的活力四射。圖／六福村提供
六福村在聖誕節期間推出冬季最大盛典遊行「希望果實魔法書」，讓大朋友、小朋友感受嘉年華般的活力四射。圖／六福村提供
每年期間限定必嚐的冬季耶誕盛宴－「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，可邊享受頂級頂級美食，還可邊欣賞華麗舞台劇，即日起開放訂位。圖／六福村提供
每年期間限定必嚐的冬季耶誕盛宴－「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，可邊享受頂級頂級美食，還可邊欣賞華麗舞台劇，即日起開放訂位。圖／六福村提供
六福村與BT21攜手打造今年冬季全台唯一最溫暖的「BT21 Hope in Love橡果村」。圖／六福村提供
六福村與BT21攜手打造今年冬季全台唯一最溫暖的「BT21 Hope in Love橡果村」。圖／六福村提供
六福村也打造必拍打卡首選雪人國度與糖果許願池，必買的「耶誕禮物包」，還可以獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。圖／六福村提供
六福村也打造必拍打卡首選雪人國度與糖果許願池，必買的「耶誕禮物包」，還可以獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。圖／六福村提供

六福村 舞台 新竹 親子

延伸閱讀

新竹代天府捐救護車 竹市消防局近年受贈超過6000萬元

旅客驚喜合照！跑跑薑餅人現身桃機 為歡樂聖誕月揭開序幕

「9公尺史努比耶誕樹」現蹤日本東京！還有耶誕花園與博物館拍不停

璀璨台中 耶誕閃耀山海屯都 歡慶添暖意

相關新聞

新竹下雪了!六福村童話派對登場 變裝耶誕元素入園半價

新竹六福村下雪了！為迎接即將到來的聖誕佳節，六福村主題樂園打造飄雪童話耶誕派對，特別將童話世界搬進六福村，連耶誕樹、耶誕...

多名跑者等不到接駁車棄賽...桃園楓半馬出包惹不滿 市府回應了

2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬今天早上登場，吸引國內外5500名跑者參與，隨後傳出許多報名跑者反映，在接駁點等不到...

新竹代天府捐救護車 竹市消防局近年受贈超過6000萬元

新竹代天府為竹市北區蟹仔埔當地信仰中心，今年正逢代天府55周年慶典，在彭德林主委及各委員們發願下，購置功能完善且安全性更...

小心流感！竹市第47周類流感急門診 總人數達1678人

近期大陸北方類流感疫情等呼吸道疾病連續5周攀升，且以幼童為其高風險對象。新竹市府統計，11月19日至25日竹市第47周類...

疫情缺工延1年、經費增3億…桃園肉品市場改建今動工

桃園市肉品市場是北台灣最大的肉品市場，營運近50年，因場區及設備老舊，缺乏完善冷鏈物流系統，市府向中央爭取補助，斥資1...

湖口王爺壟分隔島沒對直又脫漆 夜晚易車禍議員盼改善

新竹縣湖口鄉今年人口已突破8萬2千人，其中王爺壟重畫區更移入眾多年輕家庭和科技從業人員，不過新竹縣議員陳栢誠卻指出，竹7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。