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白沙屯媽祖婆網站年曆月曆超人氣 排隊人龍逾2公里索取
自發性組織白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖單幅掛軸式年曆，及典藏版12幅月曆， 今天免費結緣發送，許多民眾把握機會索取，排隊長龍一度綿延2公里，人氣強強滾。
白沙屯網站製作推廣的白沙屯媽祖年月曆今年邁入第17年，11月10日起開放全台灣約270個免費索取，2周時間幾乎被索取一空，今天上午9點至下午4點在白沙屯平交道正前方站本部前，辦理最後一次免費結緣發送，一早吸引大批民眾排隊。
網站站本部前白沙屯網站站長駱調彬說，今天準備9000支年曆，4500本月曆，也是單一發放最多的數量，下午1點半第二階段發放，數量有限，如果提前發放結束活動也會提前結束，詳情可以上白沙屯媽祖婆網站活動專頁查詢。活動詳細http://www.baishatun.com.tw/
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