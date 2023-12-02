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擴大合作培育護理人才 大千醫院加碼醫專助學金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
大千醫院針對明年度入學新生醫專護理科的公費班學生，獎助學金增至4200萬元，人數從50人增為70人。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院針對明年度入學新生醫專護理科的公費班學生，獎助學金增至4200萬元，人數從50人增為70人。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院與新生醫專5月合作成立「碧英護理師公費班」，提供5年3000萬元的獎助學金給今年招收的50名護理科公費新生，每人就學期間可獲60萬元助學金；雙方近日再度合作，將明年度護理科新生也納入公費助學對象，名額增至70人，助學金總額增為4200萬元，期望能善盡企業社會責任，培育更多優秀護理人才。

大千院長徐千剛表示，新生醫專以五專學制培育出專技高考護理師榜首，5年平均考照率逾八成，顯見整體教學實力與輔導考照成效；護理師人力荒是全台醫院的難題，因此與新生醫專共育護理師計畫，不僅嘉惠學生，未來也能回饋地方基層醫療，非常有意義。

新生醫專校長駱俊宏表示，大千軟硬體規模設施完善，公費班可重點選修急重癌、兒科、早療等大千醫療體系特色課程，學生在學每年有12萬助學金，補助學雜、書籍、制服等費用，也就是五專在學可完全免費情況下完成學業，畢業後保障加入大千就業，對南新竹、全苗栗、北台中學子是一大佳音；公費班取才除依個人意願，也參考國中會考成績，擇優錄取並列備取名單，各地學子都可參與。

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