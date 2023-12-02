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藍綠互嗆擁抱和解 桃預算審查戲劇性發展

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市議會國民黨議員詹江村（紅衣者）與民進黨議員余信憲握手擁抱言和。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨議員詹江村（紅衣者）與民進黨議員余信憲握手擁抱言和。記者陳俊智／攝影

桃園市議會審查預算昨天出現戲劇性進展，藍綠2黨上午因審查預算方式和看法分歧，二度激辯論戰，甚至有議員互控違反議事規則，揚言移送紀律委員會，不過前後2次紛爭分別經會議主席裁示休息「降溫」和無黨聯盟居中調停，進度牛步的審查工作突然加速，下午4時壓秒審完5個局處加1個二級單位預算，成為本會期單日最速紀錄。

桃園市議會上月27日起聯席審查桃園市府各局處明年預算，因逐頁逐條審查預算書，前4天只審7個局處，排第7名的環保局轄下二級單位海岸工程管理處也因時間不夠排到昨天上午才審。

昨天上午，民進黨議員余信憲發言詢問海管處保全預算使用細節，國民黨議員詹江村認為余的質詢方式拖延審查進度，發言時直批對方「耍寶」，並稱「監視器用什麼晶片」、「有沒有資安疑慮」等語，諷刺意味濃厚，引發民進黨團總召呂林小鳳不滿，舉手大喊「程序發言」打斷詹講話，現場一陣鼓譟，會議主席彭俊豪最後宣布休息10分鐘「降溫」。

呂林小鳳提議將詹江村送紀律委員會，強調議員都是選民選出來的，不應用話語攻擊；詹江村則反擊，稱自己發言也被呂林小鳳打斷，指對方擾亂議事進行，也提案將對方移送紀律委員會。

僵局最後在余向詹握手後化解，審查警察局各分局及直屬大隊時也依往例各挑一處當代表。不過，民進黨議員張曉昀和國民黨議員凌濤仍因審查內容隔空互嗆，從預算審查延伸到政治時事，最後無黨聯盟總召李家興和議員謝美英調停呼籲兩黨互相尊重，昨天才順利審完警察、社會、原民、財政、水務5個局處和海管處預算。

議員 桃園 詹江村

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