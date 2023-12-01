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告動團誹謗不起訴 六福村：涉社會責任非有缺失

中央社／ 新竹縣1日電
六福村。示意圖／六福村提供
六福村。示意圖／六福村提供

動保團體今天發布聯合聲明指出，六福村提告誹謗，高檢署不起訴確定，證明業者圈養管理確有缺失。六福村表示，檢方是期許六福村應負較高社會責任才不起訴，並非有缺失。

關懷生命協會、鳥語獸躍、台灣動物平權促進會發布聯合聲明指出，2022年協同立委召開「10年死8隻！反對六福村再引進長頸鹿送死，3/22追思布丁妹，為展演動物致哀」記者會，揭露竹縣私立動物園六福村10年內養死8隻長頸鹿，多數年齡不到10歲，遠低於長頸鹿平均壽命。

聲明闡述，上述記者會後，六福村發表聲明指稱動團所言為不實指控，將提告動團；計提告關懷生命協會倡議主任周瑾珊、鳥語獸躍調查員林婷憶、台灣動物平權促進會執行長林憶珊等3人，共同涉犯刑法第310條第1項誹謗罪嫌。

動團補充，檢察官比對記者會上公布的調查事證、主管機關函釋等得出動團對六福村的指控，皆屬有據，非無端猜測，記者會上所表達的主觀評價，並無逾越合理的範疇。

對此，六福村提供新聞資料指出，此案不起訴的原因，主要是目前實務上為保障言論自由，認定妨害名譽罪採取較嚴格的真實惡意原則，檢察官期許六福村應負起較高的社會責任、更完善動物保育的軟硬體措施，才會對被告所為評論行為做不起訴處分，並非動保團體所指圈養管理缺失。

六福村向中央社記者表示，園區近期除順利取得動物展演許可證的延展外，並獲選於美國動物園獸醫師協會國際會議中發表動物研究論文，未來將會持續善盡動物照養的責任及持續優化場域。

六福村 記者會 長頸鹿 動保團體 動物園 提告

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