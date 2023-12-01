不一樣的記憶找回童年純真 魯明哲設旋轉木馬、辦聖誕活動

選舉逐漸白熱化，各參選人也都出招吸引眼球，國民黨立委魯明哲今在中壢中美路及中豐路口的競選總部前，裝設了1座中型旋轉木馬，預計下周二正式啟用，希望選民們一起來找回童年的純真，更盼爸爸媽媽帶著小朋友前遊樂園尋夢遊玩。

「選舉也可以很歡樂！」魯明哲說，民代應該要能忠實反映基層心聲，解決民生問題，爭取最急需的建設，讓各年齡層的人都能平安過好日子，所以絕不能選一個只有黨意、沒有民意的候選人，否則他們有可能把國家推向戰爭的邊緣，將年輕人送上戰場。

魯明哲競辦表示，未規畫競選遊樂園，除要求遊樂器材廠商提供安全系數高的設施外，這2天工作人員都在現場測試，也依規定跟桃園市政府申報，同時也依法投保意外險，預定下周二正式啟用，讓每位來魯明哲選舉遊樂園的大小朋友都能愉快的暢遊。競選遊樂園陸續也會設置聖誕樹，並點上聖誕燈飾，希望中壢民眾都能來感受濃濃的聖誕氣氛。

另也將在12月15、16、17三天，在中壢龍岡森林公園舉辦魯明哲競選遊樂園聖誕活動，屆時除有旋轉木馬外，還有海盜船、3座大型城堡氣等各項遊樂設施，希望大小朋友，也都能來體驗聖誕遊樂園，留下不一樣的歡樂選舉記憶。