竹市永續健康城市非六都第一 高虹安表揚績優單位志工

新竹市衛生局今天舉行「112年保健業務績優單位與志工服務表揚暨頒獎典禮」，市長高虹安頒發八項大獎、表揚61家績優醫療院所及藥局、3間衛生所、社團法人新竹市牙醫師公會及10名績優志工，感謝這些身為新竹市城市健康幸福推手與守護者，也讓竹市今年首度獲得康健雜誌「永續健康城市大調查」非六都組中的第一名，表現亮眼。

新竹市保健業務績優單位與志工服務表揚暨頒獎典禮表揚包括成人預防保健及B、C型肝炎篩檢、二代戒菸、大腸癌篩檢、整合性社區健康篩檢、長者免費裝置全口活動假牙暨幼童口腔保健、衛生保健志工、ICOPE長者功能評估與代謝重生守護聯盟等獎項。

高虹安致詞指出，市府結合「智慧城市」、「數位創新」的施政理念推動老幼共好，特別感謝獲頒「熱心推動醫療服務」的竹市牙醫師公會長期以來與市府合作推動口腔保健，每年幼兒園巡迴口腔健檢和塗氟服務，人數均高達萬人以上，並於今年起配合長者全口活動假牙補助資格的放寬，迄今共3155位長輩申請，人數比去年增加9%。

衛生局長陳厚全也分享，今年市府與39家診所合作，配合中央積極推動「代謝症候群防治政策」，對症候群個案進行早期介入，整體降低慢性疾病發生的風險。此政策已有1903人受惠，其中億安診所、安慎診所、陳志成耳鼻喉科及康德診所四家的收案量都達最高的300人，獲得「最佳守護獎」。

衛生局並感謝醫療院所長期以來為市民健康把關，今年辦理共362場次服務合計8464人次，較去年成長35%，其中新竹臺大醫院新竹分院、新中興醫院、安慎診所獲今年度成人預防保健及B、C型肝炎篩檢服務門診「卓越獎」，合計三間院所成人健檢及B、C肝篩檢人數比去年增加了3021人次，成長61%。

衛生局說明，今年共有10位保健志工獲頒「熱心參與獎」，其中莊雪娥志工，在衛生局參與無菸服務已逾5年。莊大姐每天至校園周邊走動式宣導吸菸者熄菸及協助衛生局多項的宣導活動，雖然會有面對到不愉快對待的時候，但她還是不厭其煩勸導民眾熄菸才轉身離開，精神讓人佩服。

衛生局指出，因應場次與篩檢人數的增幅，未來將持續推動多元篩檢場域與服務。提醒符合篩檢條件的民眾，在後疫情時代需要重視預防勝於治療，多多利用國民健康署提供的「五癌篩檢」，到合約醫療院所接受服務，相關資訊請洽新竹市衛生局網站。