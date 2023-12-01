偏鄉買菜更方便 北埔農會引進智販機及行動直銷站

新竹縣北埔鄉農會今天啟用智販機（智慧型自動販賣機）用於販售在地新鮮蔬果，打破偏遠鄉鎮入夜就無處可買菜的窘境，更改裝貨車作為行動直銷站，效仿果菜車深入各村販售，民眾不用出遠門逛市場，一樣能買到日常所需的生鮮蔬菜。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，北埔鄉屬偏鄉，鄉內甚至還有「偏村」，有了行動直銷站，在颱風或天候狀況不佳時，可以提前到偏村販售蔬果給鄉親，平時則會排定路線販售，讓不便出門的鄉親購買。

行動直銷站以貨車改裝，載有各項在地蔬果等農特產，車上另設有微波爐，可現場販售、加熱北埔鄉苦心開發1年才上市的新產品「米漢堡」，不僅方便快速鎖定竹科上班族市場，且米漢堡口味以客家風味開發，推出乾滷肉、筍乾鹹豬肉及黑椒雞等3種口味，也能滿足一般家庭餐桌需求。

新竹縣府農業處指出，縣府致力輔導縣內各農會成立「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」，目前已成立11處新農民市場（農民直銷站），以及3處農村社區小舖，設置密度為全國之最。

北埔鄉農會也特別引進智販機，直接設置在農民直銷站外，將打破農民直銷站的營業時間限制，哪怕打烊以後，有些晚下班回家的上班族，到智販機還是能買到新鮮的蔬菜，還可以多元支付。