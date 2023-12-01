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新竹人超會買！巨城周年慶首日湧16萬人 驚人業績出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹巨城Big City周年慶昨天壓軸全台登場，吸引不少消費者湧入採購，人氣、買氣都大爆發。圖／業者提供
新竹巨城Big City周年慶昨天壓軸全台登場，吸引不少消費者湧入採購，人氣、買氣都大爆發。圖／業者提供

新竹巨城Big City周年慶昨天壓軸全台登場，吸引不少消費者湧入採購，人氣、買氣都大爆發。業者統計，昨天周年慶首日來客數逾16萬人，業績更是勢如破竹飆出5.25億元，較去年同期成長5% (含遠東SOGO百貨新竹店），也呼應了「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上」的都市傳說。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜說，許多VIP消費者在周年慶首日早已鎖定要購買的商品精準出手，限定消費累計50萬元、80萬元的「滿額贈購物金」活動兌換速度快，更有不少「百萬刷手」現身購買智能家電、珠寶精品、樂高玩具。顯見竹科加持的大新竹區擁有高學歷、高收入及高消費力，拉抬周年慶首日客單較去年成長2成。

游欣宜也觀察到，因為天氣漸冷加上登山露營熱潮持續，戶外高機能服飾配件及登山露營用品熱賣，Outdoor整體業績較去年成長8成。年底交屋潮宅經濟發威，精打細算的消費者也趁著家電年度最高回饋單筆百萬刷起來，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷，集雅社開店不到2小時已突破千萬元業績。

至於iPhone 15全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過200組，同樣賣破千萬元，家電3C整體業績較去年同期強勢成長逾4成。明年適逢龍年宜嫁娶，婚嫁必備的精品珠寶、克拉級鑽戒熱賣，更有百萬刷手購入祖母綠翡翠項鍊，整體珠寶精品業績較去年同期成長近4成。

巨城購物中心指出，周年慶活動期間推出實用來店禮，首日2500份摺疊收納箱兌換完畢大受好評，來店禮天天有得換。此外，Big City線上購物滿額免運、同享周年慶促銷活動還可抽iPhone15 Plus，巨城周年慶將一路熱鬧到12月11日，錯過等明年。

新竹巨城Big City周年慶昨天壓軸全台登場，吸引不少消費者湧入採購，人氣、買氣都大爆發。圖／業者提供
新竹巨城Big City周年慶昨天壓軸全台登場，吸引不少消費者湧入採購，人氣、買氣都大爆發。圖／業者提供

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