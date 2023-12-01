凍卵補助比宣導費少 桃議會爭議

桃園市議會昨天聯席審查衛生局預算，民進黨團議員發現凍卵營養金補助業務計畫的衛教宣導及行銷活動等業務相關費用預算達611萬元，竟比補助婦女凍卵預算300多萬元還要多出近一倍，質疑是何種「豪華」宣傳費？提議擱置預算，國民黨團議員不以為然，透過人數優勢表決否決擱置案。

衛生局解釋，今年凍卵營養金政策共補助175人，明年度編列931萬7750元，其中獎補助金預算320萬元，預估補助200名女性，第1年補助1萬元凍卵營養金，第2年後補助6000元保存費；另編列611萬7750元預算，主要是辦理衛教宣導及行銷活動等業務費，以增加補助對象。

民進黨議員余信憲認為凍卵營養金衛教宣導及行銷活動費用預算611萬元太高，是什麼樣的「豪華」宣傳會高過補助婦女凍卵的預算？提議擱置這筆預算。

國民黨議員黃敬平等人表示，凍卵營養金補助預算是市長張善政上任後推動嘉惠婦女的政策，主要目的是提升婦女生育意願，兼顧職場發展與自我實現，新政策才開始推動不應該就擱置。

全案表決結果，7票贊成、15票反對，擱置案被否決。

民進黨團會後發出新聞稿，強調宣傳行銷經費高於凍卵保存和營養金的補助，是很奇怪的事。民代替市民把關政府預算天經地義，但國民黨團卻為反對而反對，甚至是在扣民進黨團刪預算的帽子。