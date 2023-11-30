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他有音樂天賦鋼琴公益專輯今上架販售 歌手林曉培驚喜獻聲收錄

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園真善美福利基金會替陳立（右）發行「因人無異」專輯，內收錄4首陳立彈奏的鋼琴伴奏，及1首歌手林曉培（左）歌曲「手太小」，林曉培也特別獻聲收錄於專輯中，今一同彈奏合唱。記者翁唯真／攝影
桃園真善美福利基金會替陳立（右）發行「因人無異」專輯，內收錄4首陳立彈奏的鋼琴伴奏，及1首歌手林曉培（左）歌曲「手太小」，林曉培也特別獻聲收錄於專輯中，今一同彈奏合唱。記者翁唯真／攝影

桃園真善美社會福利基金會的24歲憨兒陳立有中度自閉症與智能障礙，不過家人發現他有音樂天賦且有絕對音感，聽過音樂後就可以記下旋律彈奏出來，便讓他學鋼琴，發現鋼琴能讓他穩定心情，真善美基金會也募資40多萬元，替陳立發行「因人無異」專輯，內收錄4首陳立彈奏的鋼琴伴奏，及1首歌手林曉培歌曲「手太小」，林曉培也特別獻聲收錄於專輯中，專輯今也在各大付費串流平台上架。

陳立母親郭靜瑩表示，從小發現陳立有音感，在還不會說話時，只要哪裡有聲音，頭就會往哪，而之前治療師也建議讓陳立學鋼琴，從此像打開另扇窗，每天都認真練習2小時，叫他停才會停，可見他真的熱愛音樂。

郭靜瑩說，過去陳立心情因無法透過語言訴說一度讓她非常難過，不過接觸音樂後透過音樂抒發，且看到他的熱愛覺得一切都值得。

音樂治療師游湘菱表示，陳立是她接觸到的特別學生，每當陳立情緒躁時，透過彈琴方式抒發，慢慢地就會發現他的樂聲逐漸平緩且臉上多出笑容，這種非語言抒發，也是音樂特別之處。

今於中壢壢小故事森林舉行記者會，林曉培也驚喜現身，由陳立彈奏手放開，林曉培獻唱，林曉培說，過去參加過真善美基金會公益活動，曾看過陳立彈琴，對於他的音樂相當喜歡，知道陳立喜歡她的創作手太小後感到驚喜與感動，因此這次特別於專輯中獻唱。

真善美基金會執行董事胡川安說，真善美服務以來，就是希望每個人都能完成自己夢想，透過讓陳立學習鋼琴樂理後，讓他更能發光熱。

因人無異專輯的封面設計是大鯨魚帶著小金魚，象徵林曉培帶著小金魚陳立一遨遊音樂世界，因為在音樂之前人人平等，不應該因人而異，今數位上架，歡迎大家點閱支持或是至真善美社會福利基金會官網，購買實體專輯以及周邊Ｔ恤、帆布袋、鑰匙，支持全台第一張憨兒發行的音樂專輯。

因人無異專輯今數位上架，歡迎大家點閱支持或是至真善美社會福利基金會官網，購買實體專輯以及周邊Ｔ恤、帆布袋、鑰匙，支持全台第一張憨兒發行的音樂專輯。記者翁唯真／攝影
因人無異專輯今數位上架，歡迎大家點閱支持或是至真善美社會福利基金會官網，購買實體專輯以及周邊Ｔ恤、帆布袋、鑰匙，支持全台第一張憨兒發行的音樂專輯。記者翁唯真／攝影
桃園真善美福利基金會替陳立（左2）發行「因人無異」專輯，今舉行記者會，（左起）音樂治療師游湘菱、陳立母親郭靜瑩及真善美基金會執行董事胡川安皆出席。記者翁唯真／攝影
桃園真善美福利基金會替陳立（左2）發行「因人無異」專輯，今舉行記者會，（左起）音樂治療師游湘菱、陳立母親郭靜瑩及真善美基金會執行董事胡川安皆出席。記者翁唯真／攝影

語言 治療師 夢想

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