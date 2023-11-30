影／「行動菩薩」 九華山地藏庵 捐全台首輛油電式血液運送車

嘉義市九華山地藏庵繼6年前捐贈1輛大型捐血車，上午再捐贈全台第一輛油電式血液運送車「地藏王號」，國策顧問兼地藏庵董事長黃俊森在市府社會處長李思賢陪同見證下，在廟前廣場將運送車捐贈台灣血液基金會執行長魏昇堂，油電式血液運送車國內車廠打造，守護傷病患，呼應環保節能永續。

這輛造價120萬元的油電式血液運送車，擁有汽油及電瓶雙引擎動力，節電省油，國產小貨車體加上量身打造的專用冷鏈血液貯藏庫，內部區隔三層不同溫度貯藏空間，分別貯藏紅血球（攝氏零度到6度）、血小板（25度）、血漿（零下20度）。

「捐血一袋可救3人生命！」魏昇堂感謝九華山地藏庵繼6年前，捐贈1輛大型捐血車，再發揮地藏王菩薩慈悲大愛，捐贈全台第一輛油電式血液運送車「地藏王號」，可以及時運送貯藏不同溫度的紅血球、血小板、血漿，到各醫院救人命，送愛心還呼應節能永續，他感佩黃俊森是熱血有愛心捐血人，持續不停捐血救人。

創立300餘年九華山地藏庵，興辦公益慈善及社會教化事業，造福社會，黃俊森說，廟方每年捐5千萬元做公益、頒助學金，106年董事會捐贈大型捐血車「地藏王號」，每年定期舉辦2次捐血活

動，至今年7月共募得4590袋熱血，地藏王號捐血車6年穿梭嘉南區共募得9萬4167袋熱血，象徵地藏王慈悲心延伸到醫療用血領域，讓捐血車成為「行動菩薩」。