大新竹優先推輕軌 林智堅說話了

新竹市長高虹安前天攜手新竹縣長楊文科宣示將合推大新竹輕軌計畫，對於前市長林智堅任內力推的新竹大車站計畫，她語帶保留表示將先回到可行性評估通盤考量。林智堅昨天發文回應，鐵路立體化有經費龐大等困難點，竹市財政「根本做不到」，廢止大車站計畫恐延誤輕軌推動，不斷評估是首長怠惰。

新竹市政府都發處回應，鑒於新竹大車站計畫將影響大新竹地區長遠交通發展，現階段亦有許多專家學者及民意提出質疑及修正建議，市府同仁亦不敢懈怠，正審慎研議中，並將待綜合評估後決定後續政策方向，屆時將公開向市民說明，期望能共同擘劃智慧便捷的竹市都市生活圈。

新竹大車站計畫被列為中央前瞻重大建設之一，主要是利用跨站式平台概念取代鐵路立體化建設，藉此活絡新竹車站周邊發展並帶動商機，初估經費139億元。

林智堅提出7點對新竹推動鐵路立體化的看法，包括認為台鐵新竹車站與北新竹站間距太近，恐不足立體化所需緩升或緩降距離；欠缺臨時軌道空間，徵收恐引發抗爭曠日廢時；中央不補助立體化工程土地徵收，不能要不到中央款到時就哭喊建設被擋。

林智堅說，大車站計畫與輕軌計畫是共生共存關係，「不做大車站難道要給遠雄做都更案？」市政推動應一棒接一棒，不斷花錢評估，「只是首長怠惰藉口」。

新竹市議會4個黨團則表達不同看法。國民黨團總召陳慶齡說，輕軌與大車站八竿子打不著，前者為軌道運輸、後者為人行平台，許多縣市都推鐵路立體化，為何竹市不行？「林智堅刷存在感，應先交代十大爛尾工程」。

民進黨團總召陳建銘表示，鐵路立體化經費龐大、用地取得涉及徵收以及工程曠日廢時，而且中華路兩側並沒有空間做鐵道臨時軌；市府近期舉辦公聽會刻意不說明大車站計畫與輕軌的連動，違背市政專業，「莫非要讓遠雄後站都更案死灰復燃」。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋則批林智堅不負責，任內沒辦公聽會就推大車站計畫，單靠人行空間縫合前後站，未對區域貫通對症下藥。

時力總召林彥甫表示，林智堅說鐵路立體化不可行，難道輕軌高架化就不會？新竹若沒有輕軌先行，大車站注定失敗，因為光靠既有台鐵人潮根本不足以支撐商場營運。