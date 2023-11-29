台灣客社：支持賴清德才能繼續發展台灣

台灣客社社長陳彩仁今天表示，面對此次選舉，民眾應要力挺台灣的政黨，也要選擇對的方向，在總統選舉要支持民進黨總統參選人賴清德，才能繼續發展台灣。

「護國保台贏台灣」新竹賴清德後援會今天舉辦記者會，民間團體社團法人台灣客社社長陳彩仁、中研院院士林明璋、台灣社社長李川信、台灣南社社長余景登、台派聯盟代表劉志堅等人出席或以預錄影片發言。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹及綠黨新竹縣立委第1選區參選人余筱菁、民進黨竹縣立委第2選區參選人曾聖凱也到場發言致意，時代力量立委王婉諭則以影片致詞。

陳彩仁致詞說，民進黨執政下的行政院與各部會努力推動建設，解決民眾的問題，也證明不負選民所託，卯足勁做事。

陳彩仁表示，但近1年來由國民黨執政的新竹縣，卻出現河川污染、地面出現巨大坑洞和公車路線取消等問題，民眾一再反映各種問題，但問題都得不到解決，或者解決的速度非常緩慢。

陳彩仁指出，對於此次總統與立委選舉非常重要，將決定台灣能否選對人、走對的路，盼民眾能支持民進黨總統參選人賴清德與民進黨副總統參選人蕭美琴，讓台灣進步的力量不僅能繼續執政，且能在立法院贏得過半席次。

曾聖凱致詞說，他相信能獲民進黨基層的全力支持，他也以年輕、專業的身分可吸引年輕、高科技的選民支持，對選戰有信心，也相信有共同信念的本土政黨，集結後必顯影響力。