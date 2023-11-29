竹縣農會辦品茶活動 邀民眾了解茶文化
新竹縣農會今天辦雲裳烏龍茶味覺之旅，安排茶席讓民眾體驗觀茶、嗅茶、品茶、品茶香等，總幹事李筱華說，透過品茶等活動，推廣竹縣冬季高山烏龍茶，也讓民眾了解茶文化。
新竹縣農會今天舉辦雲裳烏龍茶味覺之旅，李筱華接受媒體聯訪表示，透過茶席的安排，可讓民眾感受觀茶、嗅茶、品茶、品茶香、賞食烏龍茶點，民眾親口品茶來深入了解高山雲裳烏龍茶的魅力。
李筱華說，農會也帶領尖石鄉公所、五峰鄉公所等原鄉地區的茶農，分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」，持續加強新竹縣的茶農對茶葉的認識，以及茶樹生長特性及栽培管理等知識，協助茶農維持品管能力。
竹縣農會理事長陳耀雄接受媒體聯訪說，為推廣竹縣高山茶葉，也將在12月11日至29日於新竹縣農會辦理品茶節，現場也有相關茶文化的知識宣導，另外於12月16日及23日在新瓦屋客家保存文化園區辦理茶席體驗活動，邀請民眾參加。
新竹縣農會提供新聞資料指出，竹縣五峰鄉與尖石鄉有高海拔優勢，同時因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，因有獨特的氣候與地理環境，在此生產的高山茶葉具代表性，種植面積共約80公頃，而此高山茶的茶湯味道清香喝起來會回甘。
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