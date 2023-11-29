AIT孫曉雅大讚「Yummy好吃」 苗栗農業交流充滿驚喜

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅今天到苗栗農業交流，農業部苗栗區農改場展示的稻田彩繪、生物防治技術等，孫曉雅大開眼界，她並體驗搓洗愛玉子，品嘗愛玉子果凍等美食，處處充滿驚喜。

農業部常務次長杜文珍、苗栗縣政府農業處長陳樹義等人，今天下午陪同孫曉雅參訪苗栗農改場、公館鄉苗栗特色館，苗栗農改場場長呂秀英、公館鄉農會總幹事古雪雲等人全程引領介紹，孫曉雅數次脫口而出Surprise！

苗栗農改場開發稻田彩繪20年，再技轉到農會，彩繪田成地景，孫曉雅用手觸摸展示館內的Logo，難以置信是真的稻秧排列而成，彩繪田媽祖等圖樣栩栩如生，讓她嘆為觀止，詢問圖樣的設計靈感，可以彩繪成「I love my wife」、「Do you marry me？Nancy」嗎？

此外，荔枝樁象肆虐危害，曾一度造成台灣荔枝、龍眼大量減產，苗栗農改場利用生物防治平腹小蜂，成功解除危機，前年台東關山有機水稻重現1940年以前的害蟲稻黑椿象，造成去年大量減產，苗栗農改場利用黑卵蜂和黑殭菌防治，今年水稻一期作逐漸恢復正常，平腹小蜂、黑卵蜂「小兵立大功」，孫曉雅盛讚是昆蟲界的漫威英雄。