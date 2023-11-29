快訊

同為蔡壁如站台！盧秀燕、柯文哲活動宣傳「技術性分開」 背後考量曝

曾上記者會倡議…退休教師遭逆甥持刀刺死 鄰居全程目擊當場包圍

蕭美琴請辭獲准！總統府發布新人事 駐美代表由他接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT孫曉雅大讚「Yummy好吃」 苗栗農業交流充滿驚喜

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（中）今天到苗栗農業交流，品嘗美食並拍照留念。記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（中）今天到苗栗農業交流，品嘗美食並拍照留念。記者范榮達／攝影

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅今天到苗栗農業交流，農業部苗栗區農改場展示的稻田彩繪、生物防治技術等，孫曉雅大開眼界，她並體驗搓洗愛玉子，品嘗愛玉子果凍等美食，處處充滿驚喜。

農業部常務次長杜文珍、苗栗縣政府農業處長陳樹義等人，今天下午陪同孫曉雅參訪苗栗農改場、公館鄉苗栗特色館，苗栗農改場場長呂秀英、公館鄉農會總幹事古雪雲等人全程引領介紹，孫曉雅數次脫口而出Surprise！

苗栗農改場開發稻田彩繪20年，再技轉到農會，彩繪田成地景，孫曉雅用手觸摸展示館內的Logo，難以置信是真的稻秧排列而成，彩繪田媽祖等圖樣栩栩如生，讓她嘆為觀止，詢問圖樣的設計靈感，可以彩繪成「I love my wife」、「Do you marry me？Nancy」嗎？

此外，荔枝樁象肆虐危害，曾一度造成台灣荔枝、龍眼大量減產，苗栗農改場利用生物防治平腹小蜂，成功解除危機，前年台東關山有機水稻重現1940年以前的害蟲稻黑椿象，造成去年大量減產，苗栗農改場利用黑卵蜂和黑殭菌防治，今年水稻一期作逐漸恢復正常，平腹小蜂、黑卵蜂「小兵立大功」，孫曉雅盛讚是昆蟲界的漫威英雄。

孫曉雅還到愛玉田間了解種植，體驗搓洗愛玉子，並品嘗苗栗農改場愛玉子果凍，及各種花的蜂蜜，還有公館農會紅棗咖啡、霜淇淋、芋頭片等美食，她說「Yummy」，也不虛此行。

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右）今天到苗栗農業交流，品嘗紅棗霜淇淋等美食。記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右）今天到苗栗農業交流，品嘗紅棗霜淇淋等美食。記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（中）今天到苗栗農業交流，體驗搓洗愛玉子，並品嘗愛玉子果凍等美食。記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（中）今天到苗栗農業交流，體驗搓洗愛玉子，並品嘗愛玉子果凍等美食。記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右）今天到苗栗農業交流，稻田彩繪讓她大開眼界。 記者范榮達／攝影
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右）今天到苗栗農業交流，稻田彩繪讓她大開眼界。 記者范榮達／攝影

農改場 孫曉雅

延伸閱讀

苗栗「火車頭園區」進度超前 預計明年1月底前完工

苗栗黑幫年輕人闖校園打人？ 校方：單純學生打架事件

影／苗栗頭份小吃店凌晨惡火 一家四口加一移工送醫不治

鍾東錦：無論誰當總統 都應特赦苗栗財政

相關新聞

致敬小鬼當家電影場景 桃園聖誕美食、網美點在這

聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，共有3大必拍主題場景，還有露天飄雪聖誕市集，...

AIT孫曉雅大讚「Yummy好吃」 苗栗農業交流充滿驚喜

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅今天到苗栗農業交流，農業部苗栗區農改場展示的稻田彩繪、生物防治技術等，孫曉雅大開眼界，她並...

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

新竹市長高虹安昨天攜手新竹縣長楊文科宣示將合推大新竹輕軌計畫，對於前市長林智堅力推的新竹大車站計畫，高虹安語帶保留表示將...

2024桃園跨年晚會敲定青埔登場 觀旅局今曝藝人主持搭檔

桃園市今年跨年晚會選在高鐵桃園站前廣場舉行，活動以「2024桃園星際城STAR UP」為主題，營造科技感與未來感呼應市長...

桃園羅浮溫泉改造12/25重新開幕營運 免費泡腳池先開放體驗

桃園市府打造北橫冬季旅遊，重新改造復興區羅浮溫泉重要景點，今年4月起封園整修溫泉管線、泡腳硬體完工，本月11日率先開放羅...

桃議會18分審交通局41億預算 觀旅局8億2小時多沒全過

桃園市議會27日起二讀審查市府局處明年預算，前兩天審完教育、文化局和農業局一小部分預算，速度比往年慢，今天上午續審農業局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。