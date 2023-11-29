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台灣客家八音戲曲推廣中心進駐客家圓樓 今起正式營運
苗栗縣政府促參委外經營的「客家圓樓」，近年因遊客銳減猶如蚊子館，縣府為活化場館，轉型台灣客家八音戲曲推廣中心，歷經近1年內部整修，今天舉行開幕儀式，正式開始對外營運，未來將透過戲曲演出、展覽、教學、研習等傳承客家傳統表演藝術，打造成為推廣客家八音戲曲文化重要的據點，帶動文化觀光旅遊。
位在後龍鎮高鐵苗栗站區的客家圓樓，2014年開幕一度爆紅，後來因縣府場館收費政策，導致觀光人潮銳減，縣府去年依促參法辦理營運移轉，今年初與翔崴文化公司簽約6年，轉型為台灣各家八音戲曲推廣中心，隨即封館施作硬體設備改善工程，開幕營運後，也成為國內首座客家八音及傳統戲曲的推廣基地。
今天上午的開幕儀式，副縣長鄧桂菊、縣議員周玉滿、鄭秋風、南庄鄉長羅春蓮、獅潭鄉長劉淑能、後龍鎮長謝清輝、台灣客家八音戲曲推廣中心總顧問鄭榮興、縣府文觀局副局長黃智群等人一起上香祈福，同時由副縣長與鄭榮興共同打開推廣中心大門，正式開始營運，在1樓的舞台區且演出精彩的傳統客家戲曲-扮仙祈福，祈求平安順利。
鄭榮興表示，推廣中心將以「客家傳統戲曲」、「地方文創」、「創生共享基地」為營運主軸，一樓舞台區會經常安排客家傳統戲曲展演活動；二樓主題會展區規畫有客家傳統戲曲文化服飾、頭套、客家傳統八音樂器展示，另設有「特展區」作為客家戲曲場景拍照棚，提供戲服出租，讓民眾體驗穿越古今經典戲劇場景的樂趣。
三樓研習教室則提供客家戲曲及八音樂器教學，讓更多新生代了解、親近客家，地下1樓「鑑賞沙龍」則採預約制，可欣賞榮興採茶劇團歷年精彩劇作。
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