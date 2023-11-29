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葬儀社開價不一衍生亂象 竹市通過「洗穿化」收費標準

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市殯葬管理自治條例修正草案今天獲議會審議通過，市府之後納管殯葬洗穿化服務，並統一訂定收費標準2000元。記者張裕珍／攝影
新竹市殯葬管理自治條例修正草案今天獲議會審議通過，市府之後納管殯葬洗穿化服務，並統一訂定收費標準2000元。記者張裕珍／攝影

新竹市現行由葬儀社負責遺體淨身、著裝及化妝（洗穿化）服務，但陸續衍生開價不一，從2500元到5000元不等，淨身室管理也不時因為葬儀社同業競爭引發爭議。議長許修睿提案修正新竹市殯葬管理自治條例，要求市府將洗穿化服務納管，並訂定收費標準2000元，民進黨團議員認為應比照北市1250元，但後經表決通過提案版本。

據了解，新竹市殯葬管理所長年未將洗穿化服務納管，原本委託葬儀商業同業公會辦理，收費為2300元，因公會內部意見不一，後續改由家屬自行委託葬儀社負責，但衍生收費亂象，加上同業競爭激烈彼此檢舉，使用淨身室各有意見，不時引發糾紛。

不少議員也陸續接獲家屬陳情，認為殯葬洗穿化是往生者必經程序，應有適當管理與合理服務，否則對往生者親屬是二度傷害。議長許修睿提案修正新竹市殯葬管理自治條例第六、第七及附表一條文草案，獲得12名議員連署支持，並於今天在議會審議。

此次新竹市殯葬管理自治條例修正草案最大變革是訂定「遺體淨身、著裝、化妝費」1次2000元。民進黨籍市議員楊玲宜、曾資程等人審議認為收費過高，因為目前台北市收費為1250元，黨團總召陳建名建議先保留此案，待市府提供更充分資料再行審議。

國民黨團總召陳慶齡則認為，北市收費為1、20年就訂定，不符現行市場行情，同黨議員黃美慧、吳旭豐也表示，洗穿化2000元應屬於合理收費，條例修正後服務收回給市府管理，管控也較為嚴謹，若收取過低若提供不如水準的服務，反而可能招致民怨。

民眾黨籍議員李國璋表示，應先讓條例修正案通過，待施行1年收集運作情形與家屬問卷調查等再來調整；無黨籍議員陳啓源也主張就是因為葬儀社業者良莠不齊，才希望統一標準，目前未訂定收費標準，都已經比2500元高，應該先執行看看，再來研議。

新竹市政府民政處長施淑婷說，北市收費1250元可能是因人數多可壓低價格，新竹市政府此次依照市場行情，將洗穿化服務訂定為2000元，且市府傾向採外包方式辦理，以利人力調度，擔心若以1250元作為收費標準，流標機率很高，恐窒礙難行。

此案審議時，曾資程提出修正動議將洗穿化收費標準下修為1250元獲附議通過，後經在場議員記名表決，贊成1250元為7人、贊成2000元為16人，最後通過2000元版本。

市府民政處指出，新竹市殯葬管理自治條例修正草案獲得表決通過，洗穿化將正式納入殯葬所管理項目，後續將辦理發包作業，提升新竹市整體的殯葬品質。

新竹 議員 北市

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