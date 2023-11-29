快訊

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

傳科長曠職多日 竹市府：喪假申請不完備查處中

中央社／ 新竹市29日電

媒體報導，竹市府有科長連續14天沒上班、未請假，管理鬆散。竹市府回應指出，科長家裡治喪，有報備但未完成請假手續即未到勤而違反公務人員請假規則，正依相關規定處理。

自由時報今天報導，有民眾投訴，指新竹市交通處有科長可以連續14天未上班也未請假，更不用有代理人處理相關業務，質疑是因長官涉縱容及包庇，凸顯市府人事管理鬆散。市府人事差勤管理這1年來相當鬆散，讓基層有諸多怨言，螺絲掉滿地。

對此，新竹市交通處提供新聞稿指出，這名科長因家裡治喪，依規定可請喪假5天，這名科長11月14日以通訊軟體向主管「請假」，但未告知實際請假天數，經查只有9天未到勤（期間另有4天的週六、日）。

交通處表示，這名科長11月27日恢復上班，並補送假單。針對未完成請假手續即未到勤而違反公務人員請假規則部分，正與人事處依相關程序處理。

新竹市交通處長倪茂榮下午接受中央社記者電訪時指出，這名科長因家中有長輩過世、趕回南部奔喪，科長有以通訊軟體告知要請喪假，但未依規完成請假程序。

他表示，發現後立即透過通訊軟體告誡要請假、交辦相關業務，科長回覆「了解」，科長回到崗位後，交通處依人事規定辦理及處置，絕無縱容、包庇等情事。

依據公務人員請假規則規定，請假、公假或休假人員，應填具假單，經核准後，始得離開任所。但有急病或緊急事故，得由其同事或家屬親友代辦或補辦請假手續。

新竹 主管

延伸閱讀

議員批新竹大車站計畫進度延遲 竹市府：研議中

議員指晶品城轉長照不符原規劃 竹市：詳審契約

議員指家長接送區車常違規久停 竹市允科技執法

民代批公車站牌多破爛還長青苔 竹市交通處允逐年改善

相關新聞

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

新竹市長高虹安昨天攜手新竹縣長楊文科宣示將合推大新竹輕軌計畫，對於前市長林智堅力推的新竹大車站計畫，高虹安語帶保留表示將...

2024桃園跨年晚會敲定青埔登場 觀旅局今曝藝人主持搭檔

桃園市今年跨年晚會選在高鐵桃園站前廣場舉行，活動以「2024桃園星際城STAR UP」為主題，營造科技感與未來感呼應市長...

桃園羅浮溫泉改造12/25重新開幕營運 免費泡腳池先開放體驗

桃園市府打造北橫冬季旅遊，重新改造復興區羅浮溫泉重要景點，今年4月起封園整修溫泉管線、泡腳硬體完工，本月11日率先開放羅...

桃議會18分審交通局41億預算 觀旅局8億2小時多沒全過

桃園市議會27日起二讀審查市府局處明年預算，前兩天審完教育、文化局和農業局一小部分預算，速度比往年慢，今天上午續審農業局...

台灣客家八音戲曲推廣中心進駐客家圓樓 今起正式營運

苗栗縣政府促參委外經營的「客家圓樓」，近年因遊客銳減猶如蚊子館，縣府為活化場館，轉型台灣客家八音戲曲推廣中心，歷經近1年...

葬儀社開價不一衍生亂象 竹市通過「洗穿化」收費標準

新竹市現行由葬儀社負責遺體淨身、著裝及化妝（洗穿化）服務，但陸續衍生開價不一，從2500元到5000元不等，淨身室管理也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。