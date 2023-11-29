傳科長曠職多日 竹市府：喪假申請不完備查處中

媒體報導，竹市府有科長連續14天沒上班、未請假，管理鬆散。竹市府回應指出，科長家裡治喪，有報備但未完成請假手續即未到勤而違反公務人員請假規則，正依相關規定處理。

自由時報今天報導，有民眾投訴，指新竹市交通處有科長可以連續14天未上班也未請假，更不用有代理人處理相關業務，質疑是因長官涉縱容及包庇，凸顯市府人事管理鬆散。市府人事差勤管理這1年來相當鬆散，讓基層有諸多怨言，螺絲掉滿地。

對此，新竹市交通處提供新聞稿指出，這名科長因家裡治喪，依規定可請喪假5天，這名科長11月14日以通訊軟體向主管「請假」，但未告知實際請假天數，經查只有9天未到勤（期間另有4天的週六、日）。

交通處表示，這名科長11月27日恢復上班，並補送假單。針對未完成請假手續即未到勤而違反公務人員請假規則部分，正與人事處依相關程序處理。

新竹市交通處長倪茂榮下午接受中央社記者電訪時指出，這名科長因家中有長輩過世、趕回南部奔喪，科長有以通訊軟體告知要請喪假，但未依規完成請假程序。

他表示，發現後立即透過通訊軟體告誡要請假、交辦相關業務，科長回覆「了解」，科長回到崗位後，交通處依人事規定辦理及處置，絕無縱容、包庇等情事。

依據公務人員請假規則規定，請假、公假或休假人員，應填具假單，經核准後，始得離開任所。但有急病或緊急事故，得由其同事或家屬親友代辦或補辦請假手續。