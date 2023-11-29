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用味蕾推觀光 竹北水月休閒農業區今成果發表11道料理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
11道以在地農、漁食材研發出的料理，推廣水月休區、漁村在地觀光。圖／市公所提供
11道以在地農、漁食材研發出的料理，推廣水月休區、漁村在地觀光。圖／市公所提供

北市水月休閒農業區112年獲核定135.9萬補助，執行竹縣休閒農業區跨域輔導計畫，同時榮獲2023優質體驗品質評鑑獎，今天在水月南遊客中心舉辦年度成果展，11道以在地農、漁食材研發出的料理，推廣水月休區、漁村在地觀光。

水月休閒農業區面積約481公頃，其中養殖面積約60公頃，包含烏魚、白蝦、龍虎石斑魚等，都是地產地銷通過產銷履歷認證的優質特產；市公所獲農業部核定補助101萬竹縣休閒農業區跨域輔導計畫，加上公所與縣府配合款，總計獲135.9萬經費補助，今舉辦成果發表。

竹北市長鄭朝方表示，今年休區成果發表會特別透過美食呈現，結合在地最新鮮的農漁特產研發出11道美味佳餚，包含採用水月休區友善飼養龍虎石斑魚的「珠貝牛蒡石斑鍋」、以水月休區益生菌白蝦入菜的年節必備「蒜蒸蝦」；「秘製脆皮烤雞」則嚴選養雞班友善飼養的竹寶雞，以及由竹縣青農友善種植白米、高粱米料理而成的「櫻花蝦高粱米炒飯」等，相關菜色皆可在休區內藍鯨魚寮、福樂休閒漁村品嚐得到，其餘相關食材也可在水月休閒農業區內購買。

鄭朝方進一步表示，竹北市公所為推廣水月休區、漁村在地觀光，透過旅遊軸帶整體規畫，並進行觀光遊憩資源整合，舉辦各式遊程及體驗活動、設計初級農產品伴手禮等；也透過數位平台以及年度行銷成果展示活動，讓更多民眾透過美食、漫遊、賞美景，進一步認識竹北濱海遊憩勝地-水月休閒農業區，活動詳情可上「水月休閒農業區」臉書專頁查詢。

竹北市水月休閒農業區112年獲核定135.9萬補助，執行竹縣休閒農業區跨域輔導計畫，同時榮獲2023優質體驗品質評鑑獎。圖／市公所提供
竹北市水月休閒農業區112年獲核定135.9萬補助，執行竹縣休閒農業區跨域輔導計畫，同時榮獲2023優質體驗品質評鑑獎。圖／市公所提供
今天在水月南遊客中心舉辦年度成果展，11道以在地農、漁食材研發出的料理，推廣水月休區、漁村在地觀光。圖／市公所提供
今天在水月南遊客中心舉辦年度成果展，11道以在地農、漁食材研發出的料理，推廣水月休區、漁村在地觀光。圖／市公所提供

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