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竹市鐵道路「行人地獄」 鄭正鈐爭取閒置地撥用護行人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷部分路段人行道空間不足，與旁邊的路面落差竟然高達1公尺。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷部分路段人行道空間不足，與旁邊的路面落差竟然高達1公尺。圖／立委鄭正鈐辦公室提供

新竹鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷因部分路段沒有人行道，行人得被迫與車爭道，險象環生，被當地居民稱為「行人地獄」。立委鄭正鈐昨天邀集國產署、台鐵管理局及新竹市政府等單位現勘，成功爭取國產署、台鐵撥用共1369坪土地給市府承租，後續展開人行道改善工程，保障行人安全。

鄭正鈐昨天與市議員吳旭豐、湳中里長黃彥翔、金雅里長蘇虹宇至鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷一帶現勘。該路段有部分路段沒有人行道，行人走在紅線內與車輛併肩而行，有的路段就算有紅磚道，旁邊的路面落差竟然高達1 公尺，也要擔心一個不小心就踩空，相當危險。

不僅如此，當地居民反映，該路段附近的閒置土地雜草叢生，也經常堆積垃圾，成為髒亂點之一，夜晚亦有治安疑慮，讓夜歸民眾難免擔心。

鄭正鈐指出，台灣被CNN稱為「行人地獄」，道路環境對於行人極度不友善，根據交通部道安資訊統計，2022年全國行人交通事故死傷人數為1萬7157人，較前一年的1萬5999人增加了7.2%，這也顯示行人安全的用路環境亟需加強改善。

鄭正鈐指出，新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷約有1369坪的閒置土地，分別隸屬國有財產署及鐵道局；在他爭取之下，國產署應允將主動移撥954坪的土地給市府改善。

鄭正鈐表示，由於台鐵公司化，無法將所有土地無償撥用予市府，他則成功爭取台鐵以最低租金由市府承租。鄭正鈐並呼籲市府能盡速進行人行道及綠美化改善工程，保障行人安全。

立委鄭正鈐（右三）昨天會勘新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷爭取閒置土地撥用做人行道空間。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
立委鄭正鈐（右三）昨天會勘新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷爭取閒置土地撥用做人行道空間。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷部分路段人行道空間不足，與旁邊的路面落差竟然高達1公尺。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市鐵道路湳中街口至鐵道路二段286巷部分路段人行道空間不足，與旁邊的路面落差竟然高達1公尺。圖／立委鄭正鈐辦公室提供

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